Партнерство AutoFAQ и Minervasoft повысит эффективность внедрения GenAI в российских компаниях

Разработчик решений для управления знаниями и обучением Minervasoft и разработчик омниканальной платформы на базе искусственного интеллекта AutoFAQ подтвердили возможность интеграции интеллектуального помощника Xplain с системой управления знаниями Minerva Knowledge. Теперь заказчики смогут запускать цифровых помощников на основе структурированной и обновляемой корпоративной информации, что кратно увеличит эффективность проектов внедрения ИИ. Об этом CNews сообщили представители Minervasoft.

Связка многофункционального ИТ-решения Minerva Knowledge и методологического комплекса Minerva Result позволит существенно снизить порог входа в работу с ИИ: минимизирует количество возможных ошибок и галлюцинаций, станет качественным и обновляемым источником корпоративных знаний и сократит риск проведения неудачных пилотных проектов по внедрению цифровых ассистентов.

Благодаря технологии DataHub Minerva Knowledge может объединять любые источники информации в компании, в том числе внутренние корпоративные системы, базы знаний и другие хранилища данных.

AutoFAQ Xplain интегрируется с Minerva Knowledge как с источником знаний — цифровой помощник на базе генеративного ИИ мгновенно выдает ответы из любого документа, имеющегося в системе, а также отвечает на уточняющие вопросы. При необходимости ИИ-ассистент также может добавлять ссылки на источники для углубленного изучения темы. Это избавляет сотрудников от «ручного» поиска информации, высвобождая 3-5 часов рабочего времени в неделю, а также способствует повышению релевантности ответов.

Продукты Minervasoft и AutoFAQ могут работать в защищенном облаке или на инфраструктуре заказчика. Это отечественные системы, которые входят в Реестр российского ПО. Их могут использовать любые организации, в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

«Цифровые помощники — перспективная технология, которая позволяет повысить продуктивность сотрудников на 25% и экономит от 20 до 40% рабочего времени на поиске данных. Однако такие бизнес-эффекты возможны, если в компании сформированы исчерпывающие источники данных, — отметил Владислав Беляев, сооснователь и исполнительный директор AutoFAQ. — Внедрение цифрового помощника AutoFAQ Xplain на базе решений Minervasoft позволит компаниям одновременно структурировать корпоративные данные и успешно автоматизировать бизнес-процессы — от адаптации сотрудников и ИТ-поддержки до взаимодействия с клиентами».

«Спрос на внедрение цифровых помощников растет, однако многие проекты не оправдывают ожиданий: ИИ часто ошибается и галлюцинирует. Компании годами копят неактуальную информацию и тем самым создают некачественный источник знаний — как для сотрудника, так и для GenAI. Партнерство Minervasoft и AutoFAQ нацелено на решение этой проблемы — интеграция наших продуктов позволит повысить эффективность проектов внедрения ИИ и устранит проблему некорректных ответов, — сказал Алексей Зобнин, сооснователь Minervasoft. — Мы активно работаем с различными провайдерами, в том числе с Naumen и другими командами, и открыты к сотрудничеству с разработчиками LLM-моделей и нейросетей».