Аналитика GetPayAll: какие сервисы россияне стали выбирать чаще в 2025 году в сравнении с 2024 годом

Сервис GetPayAll провел сравнительное исследование пользовательских привычек и проанализировал, как изменился выбор зарубежных цифровых сервисов у россиян в 2025 г. по сравнению с 2024 г. В основу исследования легли данные более чем 350 тыс. транзакций за два года, а также результаты опросов среди пользователей GetPayAll из разных возрастных и профессиональных групп. Аналитики изучали не только рост или падение отдельных подписок, но и изменения сценариев использования сервисов в работе, обучении и повседневной жизни. Об этом CNews сообщили представители Об этом CNews сообщили представители GetPayAll.

Главный вывод исследования: 2025 г. стал годом осознанного потребления цифровых инструментов. Если в 2024 г. пользователи чаще экспериментировали с новыми сервисами, то в 2025 г. они начали формировать устойчивые экосистемы подписок под конкретные задачи.

Сервисы искусственного интеллекта: от эксперимента к рабочему стандарту

В 2024 г. сервисы искусственного интеллекта использовали 48% опрошенных пользователей GetPayAll, чаще всего в формате тестирования или нерегулярной работы. В 2025 году этот показатель вырос до 74% участников исследования, что говорит о переходе ИИ из экспериментальной категории в базовый рабочий инструмент.

ChatGPT в 2024 г. использовали 44% респондентов, в основном для генерации текстов и обучения. В 2025 г. его доля выросла до 68% пользователей, которые начали применять сервис для аналитики, программирования, подготовки презентаций и автоматизации рутинных задач. Claude показал рост с 26% респондентов в 2024 г. до 42% в 2025 г., особенно среди специалистов, работающих с большими объемами текстов и данными.

ChatPDF в 2024 г. применяли 18% участников опроса, тогда как в 2025 г. этот показатель достиг 31% респондентов. Пользователи все чаще использовали ИИ для работы с договорами, отчетами и учебными материалами, а не только для генерации контента. Monica и YesChat в 2024 г. суммарно использовали 22% респондентов, а в 2025 г. уже 39% участников исследования, что связано с ростом потребности в быстрых вспомогательных инструментах.

Визуальный контент: как изменился подход к дизайну и изображениям

В 2024 г. визуальные ИИ-сервисы рассматривались как дополнительный инструмент. Midjourney использовали 29% респондентов, Leonardo AI 21%, Krea AI 14%. В 2025 г. Midjourney применяли уже 47% пользователей GetPayAll, Leonardo AI 38%, Krea AI 29% участников опроса. Рост связан с тем, что визуальный контент стал обязательной частью маркетинга, личных брендов и коммерческих проектов. В 2024 г. Recraft AI и Magnific AI использовали 11% и 7% респондентов соответственно. В 2025 г. их доля выросла до 23% и 18%, так как пользователи начали улучшать и адаптировать изображения под разные форматы вместо создания нового контента с нуля. Генерация видео также изменилась. В 2024 г. RunwayML использовали 19% участников исследования, HeyGen 15%, Kling AI 9%. В 2025 году RunwayML применяли 36% респондентов, HeyGen 29%, Kling AI 17%. Видео перестало быть отдельной задачей и стало частью ежедневной коммуникации с аудиторией.

Дизайн и стоки: от универсальных решений к гибридным наборам

В 2024 г. Canva использовали 50% пользователей GetPayAll, а в 2025 г. этот показатель вырос до 62% респондентов. Рост объясняется тем, что Canva стала универсальной платформой для быстрого создания визуалов без дизайнерских навыков. Figma, напротив, снизилась с 54% пользователей в 2024 году до 49% в 2025 г., так как часть задач по прототипированию и визуалу начали решать через ИИ. Adobe Photoshop в 2024 г. использовали 43% респондентов, а в 2025 г. 37%, что отражает переход части пользователей к автоматизированным инструментам. При этом спрос на стоки вырос: Freepik увеличился с 37% пользователей в 2024 г. до 45% в 2025 г., Shutterstock с 27% до 33%. Это связано с ростом числа самостоятельных предпринимателей и малого бизнеса.

Маркетинг и обучение: смещение в сторону эффективности

В 2024 г. Google Ads использовали 42% респондентов, а в 2025 г. 39%. Снижение объясняется перераспределением бюджетов в сторону контентных и органических каналов. SEO Content Machine, напротив, вырос с 17% участников опроса в 2024 г. до 26% в 2025 г., что говорит о росте интереса к долгосрочному SEO. Renderforest в 2024 г. использовали 21% респондентов, а в 2025 г. 32%, Pictory AI вырос с 14% до 24%. Это отражает спрос на автоматизированное создание видео и презентаций без агентств. В обучении рост оказался особенно заметным. Coursera в 2024 г. использовали 28% пользователей GetPayAll, а в 2025 г. 36%. JavaRush вырос с 16% до 23%, MIMO с 14% до 20%. Пользователи стали чаще рассматривать обучение как обязательную часть профессиональной стратегии.

Управление проектами и инфраструктура: стабильный рост без резких скачков

В 2024 г. Notion использовали 46% респондентов, а в 2025 г. 52%. Trello вырос с 38% до 45%, Miro с 29% до 38%. Это связано с ростом удаленной работы и распределенных команд. GitHub увеличился с 39% пользователей в 2024 г. до 47% в 2025 году, Docker Hub с 27% до 33%, Google Colab с 21% до 27%. В хостинге Vultr вырос с 19% до 26%, Digital Ocean с 18% до 23%. Пользователи стали чаще инвестировать в собственную инфраструктуру, а не в разовые решения.

Возрастные и профессиональные различия: как изменились сценарии

В возрастной группе 18–24 года в 2024 г. сервисы ИИ использовали 61% пользователей, а в 2025 г. уже 82% респондентов. В группе 25–34 года рост составил с 58% до 78%. В группе 35–44 года показатель вырос с 34% до 59%. Даже в группе 45+ использование ИИ выросло с 17% до 28%. По профессиям сильнее всего изменилось поведение маркетологов, дизайнеров и предпринимателей. В 2024 г. они использовали в среднем 5–7 сервисов, а в 2025 г. уже 9–12 подписок, формируя устойчивые рабочие экосистемы.

Сравнение 2024 и 2025 гг. показывает, что россияне перешли от спонтанного выбора сервисов к стратегическому подходу. Если в 2024 г. подписки часто оформлялись из интереса или для тестирования, то в 2025 г. пользователи стали выбирать инструменты, которые напрямую влияют на доход, карьерный рост и качество работы. GetPayAll фиксирует, что цифровые сервисы в 2025 г. перестали быть вспомогательными и стали частью базовой инфраструктуры современной жизни. Если в 2024 г. средний пользователь имел 4–6 активных подписок, то в 2025 г. этот показатель вырос до 8–14 сервисов в зависимости от профессии и возраста.