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Google Colab


12.02.2025 Разработка ученых Пермского Политеха позволит выявлять аварийные здания с помощью нейросетей 1
24.06.2024 «СерчИнформ КИБ» расширил возможности контроля мессенджеров и облачных хранилищ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Google Colab и организации, системы, технологии, персоны:

SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 416 1
Telegram Group 2042 1
TrueConf - ТруКонф 401 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3107 1
ICAP - The Internet Content Adaptation Protocol - Протокол расширения для прокси-сервера 62 1
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СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 276 1
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Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 74 1
Rocket.Chat 11 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344773, в очереди разбора - 765357.
Создано именных указателей - 170152.
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