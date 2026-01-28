GetPayAll рассказал, как изменился выбор зарубежных сервисов у россиян в 2025 году

Сервис GetPayAll провел исследование пользовательских предпочтений и проанализировал, какими зарубежными цифровыми сервисами россияне чаще всего пользовались в 2025 г. В выборку вошли более 180 тыс. транзакций пользователей GetPayAll, а также данные анонимного опроса среди специалистов из ИT, маркетинга, медиа, образования, креативных индустрий и малого бизнеса. В исследовании учитывались не только факты оплаты подписок, но и сценарии использования сервисов в работе и повседневной жизни. Об этом CNews сообщили представители GetPayAll.

2025 г. стал переломным: пользователи все чаще выбирали сервисы, которые либо напрямую влияют на рост дохода, либо позволяют экономить время и заменять отдельные функции специалистов или целые команды.

Рост сервисов ИИ в повседневной работе

Самой быстрорастущей категорией в 2025 г. стали сервисы искусственного интеллекта и генерации контента. По данным GetPayAll, 74% пользователей сервиса в течение года имели хотя бы одну активную подписку на сервисы ИИ. ChatGPT стал самым массовым инструментом: его использовали 62% пользователей GetPayAll, принявших участие в исследовании. Чаще всего сервис применяли для написания текстов, аналитики, работы с кодом и обучения.

Claude занял второе место: 38% опрошенных пользователей выбирали его для работы с длинными документами, юридическими текстами и сложной аналитикой. ChatPDF использовали 29% участников опроса, в основном для анализа договоров, отчетов и учебных материалов. Monica и YesChat применяли 21% и 18% респондентов соответственно, чаще всего как вспомогательные инструменты для ускорения рутинных задач и работы с контентом. Аналитики GetPayAll отмечают, что рост этой категории напрямую связан с заменой базовых функций ассистентов, редакторов и аналитиков на решения на базе ИИ.

Генерация изображений и видео

Визуальный контент в 2025 г. окончательно стал стандартом для бизнеса и личных проектов. Midjourney использовали 41% пользователей, участвовавших в исследовании, чаще всего дизайнеры, маркетологи и креативные специалисты. Leonardo AI применяли 27% респондентов, Krea AI выбирали 19% пользователей, Recraft AI 16% участников опроса. Magnific AI и Dream by WOMBO использовали 11% и 9% пользователей соответственно, в основном для улучшения качества изображений и экспериментов с визуальными стилями.

Генерация видео показала особенно заметный рост. RunwayML использовали 34% пользователей GetPayAll, HeyGen 28% участников исследования, Kling AI 17%, Pika 15%, Vizard AI 14% респондентов. Genmo и Kaiber AI оставались нишевыми решениями, их использовали 8% и 7% опрошенных соответственно. Пользователи отмечали, что такие сервисы позволяют запускать видеоконтент без продакшн-команд и дополнительных бюджетов. В категории работы со звуком ElevenLabs использовали 26% пользователей, а Suno AI 22% участников опроса. Эти сервисы чаще всего применялись для озвучки видео, подкастов и музыкального контента.

Дизайн, презентации и стоки

Несмотря на рост сервисов ИИ, классические инструменты дизайна сохранили высокую популярность. Canva в 2025 году использовали 58% пользователей, Figma 46% участников исследования, Adobe Photoshop 39% респондентов. Pixso и Instories применяли 17% и 14% пользователей соответственно, преимущественно в SMM и мобильных проектах. Beautiful AI использовали 21% участников опроса для подготовки презентаций в бизнесе и образовании.

Стоки также остались важной частью рабочих процессов. Freepik использовали 44% пользователей GetPayAll, Shutterstock 31% участников исследования, Artlist 18% респондентов, EpidemicSound 23%, Alibi Music 9%. Pacdora применяли 12% пользователей, в основном в e-commerce и упаковке. AutoCAD использовали 16% участников исследования, чаще всего инженеры и архитекторы.

Маркетинг, обучение и рост компетенций

В маркетинговом блоке Google Ads использовали 37% пользователей, работающих с продвижением и рекламой. SEO Content Machine применяли 22% участников исследования, Adsy 14% респондентов. Среди сервисов для работы с контентом Renderforest использовали 29% пользователей, Pictory AI 19%, Cohesive 17% опрошенных.

Отдельно аналитики GetPayAll выделили рост образовательных подписок. Coursera использовали 33% участников исследования, JavaRush 21%, MIMO 19%, ESL Brains 16%, IELTS 13% пользователей. Большинство респондентов указывали, что рассматривают обучение как инвестицию в карьерный рост и повышение дохода.

Проектное управление и ИT-инфраструктура в 2025 г.

Сервисы управления задачами и знаниями стали базовой инфраструктурой для удаленной работы. Notion использовали 49% пользователей, Trello 42% участников исследования, Jira 31%, Confluence 28%, Miro 34%, Obsidian 19% респондентов. В облачных сервисах лидировали Google Workspace, который использовали 53% пользователей, Microsoft Office 47%, Dropbox 36%, iCloud 29% участников опроса.

В разработке и инфраструктуре GitHub использовали 44% пользователей, Docker Hub 32%, WebStorm 27%, PhpStorm 23%, Google Colab 26% участников исследования. В сегменте хостинга Vultr выбирали 24% пользователей, Digital Ocean 21%, NameCheap 18%, GoDaddy 16%, Hostinger 14% респондентов.

Путешествия и лайфстайл

Сервисы для поездок в 2025 г. использовались не только для отдыха, но и для работы. Booking использовали 41% пользователей, Airbnb 33%, Agoda 19%, Blueground 11% участников исследования. Сервисы eSIM стали стандартом: Airalo использовали 27% пользователей, Yesim 22%, ESimCard 15% респондентов.

Bolt Food применяли 18% пользователей, чаще всего во время командировок. Даже нишевые сервисы попадали в структуру подписок: BMW использовали 9% участников исследования, Casa Batllo и Sagrada Familia по 6–7% пользователей, совмещающих работу и путешествия.

Исследование GetPayAll показывает, что в 2025 г. россияне подходили к выбору подписок максимально прагматично. Пользователи выбирали сервисы, которые дают измеримый эффект: рост продуктивности, дохода или экономию времени. Искусственный интеллект стал базовой частью цифровой инфраструктуры, визуальные и видео инструменты вошли в ежедневную работу, а обучение и управление проектами закрепились как обязательные расходы. GetPayAll фиксирует, что большинство пользователей формируют экосистемы из 7–12 сервисов, адаптируя их под работу, развитие и образ жизни. Это отражает новый подход к подпискам как к стратегическому ресурсу, а не дополнительному удобству.