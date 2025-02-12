Разделы

ПО Софт Цифровизация Искусственный интеллект
|

Разработка ученых Пермского Политеха позволит выявлять аварийные здания с помощью нейросетей

Обслуживающие организации домов часто пренебрегают выполнением периодических осмотров и обследований для определения их технического состояния и своевременного восстановления повреждений. Это в том числе связано с высокой стоимостью обследований. В конечном счете при нерегулярных осмотрах сроки безопасной эксплуатации зданий снижаются. Использование беспилотных летательных аппаратов с автоматическим определением состояния стен позволяет точнее устанавливать наличие дефектов, снизить влияние субъективности экспертов, повысить производительность труда и скорость создания отчетов о состоянии домов. Ученые Пермского Политеха разрабатывают программу с искусственным интеллектом (ИИ), способную выявлять аварийное состояние зданий и его причины по фотографиям трещин. Проектом уже заинтересовалось ведущее промышленное предприятие Пермского края. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ.

Статья опубликована в журнале «Строительные конструкции, здания и сооружения» № 4 за 2024 г. Исследование проведено в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Сегодня известны технологии автоматического определения дефектов на бетонных зданиях. Кирпичные дома отличаются от них характером трещин: они могут быть короткими и с малым раскрытием. В связи с этим может быть недостаточно разрешения изображений или видео, чтобы определить их при съемке с уровня земли. Также в России есть разработки по выявлению разрушений на кирпичных конструкциях, но они созданы на более старых нейросетях и не устанавливают причины возникновения.

Ученые Пермского Политеха создают технологию с использованием ИИ, которая позволит автоматически распознать трещины на поверхности фасадов зданий и выявить фактор их появления. Для этого эксперты написали код в программе Google Colab, в которую загрузили исходный набор данных для обучения нейросетей. Наличие посторонних предметов, условия съемки и прочее сказываются на результатах и требуют большого объема информации – то есть серьезных временных затрат. Поэтому политехники умышленно ограничили данные до 780 обучающих и 30 тестовых изображений (640×640 пикселей). Этого достаточно для проверки эффективности.

«В основе нашей разработки – сверточные нейросети, которые помогают компьютерам видеть и понимать изображения и видео. По ходу обучения модель тренируется обнаруживать дефекты на фотографиях фасадов с трещинами и без. Она прогнозирует их расположение по «обучающим» фото, сравнивает с правильным вариантом, определяет, насколько ошиблась, и проводит корректировку. Один полный проход по всему обучающему набору данных называется эпохой. Методом подбора количества эпох от 10 до 75 мы выявили, что оптимальное число таких подходов – 50. Если значение меньше, снижается точность показателей, если больше – почти не меняется, но длительность обучения увеличивается примерно в 1,57 раза», – сказал Сергей Крылов, аспирант кафедры «Строительные конструкции и вычислительная механика» ПНИПУ.

Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций
Цифровизация

«На данный момент программа определяет трещины на тестовых фотографиях за время не более 20 миллисекунд, то есть не менее трех кадров в секунду. Планируется улучшить этот показатель до восьми кадров, что позволит качественно определять дефекты на видео в реальном времени с использованием беспилотных летательных аппаратов. Точность определения сейчас доходит до 60%. В будущем стремимся повысить ее до 95% и более, а также доработать часть, отвечающую за определение причин появления трещин, – сказала Галина Кашеварова, профессор кафедры «Строительные конструкции и вычислительная механика» ПНИПУ, доктор технических наук.

Созданная учеными ПНИПУ программа в дальнейшем позволит повысить точность и скорость своевременного выявления аварийных зданий и тем самым повысит их безопасность. На текущем уровне разработка позволяет ускорять создание технических отчетов о состоянии домов, снижая ручной труд.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Кузнецов, «МегаФон ПроБизнес»: Выросло число зарубежных поездок с пересадками, и мы сделали переключение между сетями бесшовным

Оставьте отечественные CPU и операционки себе. Бизнес требует радикально упростить доступ в реестр российского ПО

Композитная архитектура — стратегия, которую выбирают лидеры

В Cloudflare произошел крупный сбой из-за «кривой» попытки заблокировать фишинговую ссылку

Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций

Роскомнадзор покупает для своих сотрудников курсы по киберразведке

Конференции

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще