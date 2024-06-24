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«СерчИнформ КИБ» расширил возможности контроля мессенджеров и облачных хранилищ

DLP-система «СерчИнформ КИБ» пополнила список поддерживаемых мессенджеров и облачных хранилищ. Также появились новые способы контроля для давно доступных источников. Нововведения позволят эффективнее выявлять возможные инциденты в корпоративных каналах коммуникации и обмена данными. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

Система получила дополнительные варианты работы с мессенджерами. Например, для RocketChat стал доступен перехват по ICAP. Появилась возможность контролировать веб-версии мессенджеров из боковой панели браузера: вариант доступен для W******p, Telegram, RocketChat и TrueConf. По протоколу HTTPIM появилась поддержка Squadus. Наконец, КИБ поддержал последние актуальные версии бизнес-мессенджеров, таких как Skype for Business.

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Еще разработчики расширили контроль над популярными облачными сервисами. Стал доступен перехват облачного хранилища системы ЭДО «Контур.Диадок» и облачной среды для разработчиков Google Colab. Доработка позволит усилить контроль за особенно важными данными: бизнес-документацией и исходным кодом.

«Мы стремимся сделать работу ИБ-специалистов с нашими продуктами удобнее и вариативнее. Не только даем новые инструменты, но и открываем больше путей решения знакомых задач, ведь в каждой компании контроль устроен по-разному. У разработчиков есть два направления развития софта – создавать новые функции или совершенствовать имеющиеся. Мы никогда не останавливались на каком-то одном», — сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ».

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