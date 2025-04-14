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Горчицына Ольга



14.04.2025 «ТендерПро»: спрос на разработку ИИ-ассистентов для бизнеса вырос почти в 7 раз 1
01.07.2024 Исследование: металлурги стали в 6 раз чаще обучать сотрудников работе с искусственным интеллектом 1
08.04.2024 Исследование «ТендерПро»: бизнес стал чаще закупать отечественный софт в 2023 году 1
14.03.2024 Бизнес стал в 10 раз чаще приобретать оборудование для обучения нейросетей 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Горчицына Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1992 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4994 1
Dr.Web - Доктор Веб 1260 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 688 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20951 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10480 1
Маркировка - Marking 1101 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4982 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4460 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9465 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2023 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25797 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30260 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7492 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1615 1
Midjourney - нейросеть 67 1
OpenAI ChatGPT 377 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 158 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 231 1
Новые облачные технологии - МойОфис 803 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1009 1
НКТ - Р7-Офис 398 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43826 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17677 4
Россия - РФ - Российская федерация 147350 2
Россия - СФО - Новосибирск 4375 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4024 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2009 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1558 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1715 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2971 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7633 1
Россия - УФО - Свердловская область 1555 1
Россия - УФО - Челябинская область 1254 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1243 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1419 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2478 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 624 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2288 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3043 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 615 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3171 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1135 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 876 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5034 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7163 1
Энергетика - Energy - Energetically 5186 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29743 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 644 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8860 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24539 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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