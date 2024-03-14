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Бизнес стал в 10 раз чаще приобретать оборудование для обучения нейросетей

Специалисты компании «ТендерПро» проанализировали как изменился спрос на оборудование для работы с искусственным интеллектом со стороны бизнеса. По подсчетам специалистов за прошлый год, количество торгов на камеры машинного зрения увеличилось в 1,5 раза, а на сервера для обучения нейросетей почти в 10 раз. Об этом CNews сообщили представители компании «ТендерПро».

Чаще всего коммерческие предприятия закупают данное оборудование для улучшения обслуживания, контроля наличия маркировки на произведенных товарах, выявления брака, а также оценки качественных характеристик выпущенной продукции.

В основном, торги на оборудование для работы с искусственным интеллектом проводят промышленные предприятия, агропредприятия, ритейлеры и телекоммуникационные компании.

В большинстве случаев камерами машинного зрения и серверами для обучения нейросетей интересуются предприятия из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Краснодара.

«Создание текста и изображений с помощью нейросетей ChatGPT, Midjourney, YandexGPT и Kandinsky освоили уже все. На повестке дня - высокопроизводительные станции для работы с ИИ. Компании экспериментируют с модернизацией имеющихся систем и пытаются разрабатывать собственные, для этого нужны высокопроизводительные станции с защитой от перегрева, низким уровнем шума. Мы наблюдаем рост интереса к комплектующим, которые обеспечивают высокий уровень производительности при работе с ИИ и обработке данных: к многоядерным процессорам, оперативной памяти большого объема, графическим ускорителям и т. д.», - отметила директор по развитию цифровых продуктов ООО «ТендерПро» Ольга Горчицына.

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ООО «ТендерПро» основана в 2002 г. Работает на рынке услуг по организации закупок и продаж через электронные системы. Клиентами компании являются более 300 тыс. компаний.

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