Бизнес на 142,3% чаще проводит тендеры на обучение сотрудников кибербезопасности

Аналитики компании «ТендерПро» зафиксировали рост спроса на обучение кибербезопасности со стороны коммерческих предприятий. По оценкам специалистов, за год интерес к обучению персонала информационной безопасности вырос на 142,3%. Об этом CNews сообщили представители компании «ТендерПро».

В основном бизнес развивает у сотрудников навыки распознавания фишинговых атак, приемов социальной инженерии, аудио- и видеодипфейков, а также навыки личной информационной безопасности на работе и в личной жизни.

Чаще всего торги на обучение защите от кибератак проводят предприятия банковского сектора (в 33,8% случаев), топливно-энергетического комплекса (в 20,2% случаев) и ИТ-сферы (в 12,9% случаев).

Кроме того, подобными образовательными программами интересуются металлургические (в 8,2% случаев) и транспортные предприятия (в 7,1% случаев).

Преимущественно торги на обучение кибербезопасности проводят компании в: Москве (28,4% от всех тендеров); Санкт-Петербурге (9,5% от всех тендеров); Ростовской области (4,8% от всех тендеров); Краснодарском крае (3,4% от всех тендеров); Свердловской области (3% от всех тендеров); Нижегородской области (2,9% от всех тендеров); Самарской области (2,2% от всех тендеров); Республике Татарстан (2,1% от всех тендеров); Республике Башкортостан (1,8% от всех тендеров); Ставропольском крае (1,6% от всех тендеров).

«Рост интереса бизнеса к обучению персонала кибербезопасности в 2025 г. напрямую связан с качественным изменением характера киберугроз. Злоумышленники переходят к более изощренным тактикам: используют возможности искусственного интеллекта для атак, выстраивают сложные схемы проникновения, что делает традиционные методы защиты неэффективными. Дополнительным стимулом для бизнеса стало повышение штрафов за утечки персональных данных», — сказала директор по развитию цифровых продуктов ООО «ТендерПро» Ольга Горчицына.

