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Исследование «ТендерПро»: бизнес стал чаще закупать отечественный софт в 2023 году

Аналитики компании «ТендерПро» изучили, как на фоне санкций изменился спрос на отечественный софт со стороны бизнеса. По подсчетам специалистов, за прошлый год спрос на российское программное обеспечение в среднем вырос на 16,7%.

В основном компании на электронных торговых площадках проводят торги на отечественные офисные программы (спрос вырос на 19,7 %), антивирусы (спрос вырос на 15,9%) и операционные системы (спрос вырос на 14,2%).

Среди отечественного софта коммерческие предприятия рассматривают к закупке антивирусные программы Kaspersky и Dr.Web, среди офисных программ – «Мой Офис» и «Р7-офис», а среди операционных систем – Astra Linux и «Ред ОС».

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Импортонезависимость

Чаще всего закупкой российского программного обеспечения интересуются компании из Москвы (37%), Санкт-Петербурга (14%), Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода (суммарно 2%), Омска, Новосибирска, Краснодара, Барнаула и Тюмени (суммарно 1%).

«Сворачивание деятельности западных софтверных компаний в России, а также требования государства привели к увеличению спроса на отечественные разработки со стороны бизнеса. Однако переход на отечественный софт идет сложно. Во-первых, из-за того, что сотрудники компаний привыкли пользоваться западным программным обеспечением, им сложно перестраиваться. Во-вторых, многие организации используют самописные системы, которые разрабатывались под конкретные версии зарубежного ПО», – отметила директор по развитию цифровых продуктов «ТендерПро» Ольга Горчицына.

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