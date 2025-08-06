Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Бизнес стал чаще проводить торги на услуги по продвижению в отечественных социальных сетях

Аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро» зафиксировали рост спроса на услуги по продвижению бизнеса в отечественных социальных сетях. По оценкам специалистов, за первое полугодие 2025 г. количество торгов выросло на 65,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «ТендерПро».

Чаще всего коммерческие предприятия интересуются продвижением в «Яндекс Дзене» (спрос вырос на 22,8%), во «ВКонтакте» (на 16%), на RuTube (на 232%) и в «Одноклассниках» (на 117%).

В среднем в 2025 г. в торгах участвуют пять компаний.

Чаще всего тендеры на услуги по продвижению бизнеса в отечественных социальных сетях проводят компании из: Москвы и Московской области — 38,9% случаев; Ростовской области — 7,1% случаев; Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 5,2% случаев; Краснодарского края — 4,1% случаев; Нижегородской области — 2,8% случаев; Воронежской области — 2,6% случаев; Республики Татарстан — 2,2% случаев; Тульской области — 2,1% случаев; Новосибирской области — 2,0% случаев; Свердловской области — 1,9% случаев.

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн
CNews Analytics

«Минувший год стал переломным для российского рынка социальных сетей.

Ограничение доступа к зарубежным платформам не только сократило активность отечественного бизнеса в них, но и изменило его поведение. По нашим оценкам, по сравнению с первым полугодием 2024 г. спрос на услуги по продвижению бизнеса в отечественных социальных сетях вырос на 65,5%. Интерес же к маркетинговому сопровождению на иностранных платформах, напротив, сократился на 32,4%», — сказала директор по развитию цифровых продуктов ООО «ТендерПро» Ольга Горчицына.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн

Max должен быть у всех. Российский госмессенджер принудительно установят на все новые смартфоны. Опрос

Как промышленный ИИ вышел за пределы пилотов и начал приносить прибыль

Крупнейшее в мире облако по ошибке удалило платный профиль программиста с данными за 10 лет. Восстановление невозможно. Опрос

Юлия Косова, UserGate: Возврат к зарубежным решениям сопряжен с высокими затратами

В России массовая блокировка SMS от банков и сервисов. Из-за нового закона не приходят коды подтверждения и авторизации

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие накладные беспроводные наушники стоимостью до 12 000 рублей: выбор ZOOM

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще