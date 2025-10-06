ТендерПро - Tender.Pro

Разделы

СОБЫТИЯ

06.10.2025 «ТендерПро»: бизнес стал на 52% чаще арендовать дата-центры в России 1
06.08.2025 Бизнес стал чаще проводить торги на услуги по продвижению в отечественных социальных сетях 1
26.06.2025 Бизнес стал на почти на треть чаще закупать отечественный софт 1
11.06.2025 Бизнес стал в 2,5 раза чаще закупать курсы по нейросетям для сотрудников 1
19.05.2025 Бизнес стал почти на 60% чаще проводить торги на киберстрахование 1
14.04.2025 «ТендерПро»: спрос на разработку ИИ-ассистентов для бизнеса вырос почти в 7 раз 1
14.03.2024 Бизнес стал в 10 раз чаще приобретать оборудование для обучения нейросетей 2
08.11.2007 Ударим онлайн-закупками по откатам 1
14.09.2007 С чего начать закупки в интернете 1

SAP SE 5419 1
Amazon Inc - Amazon.com 3118 1
Oracle Corporation 6857 1
Ростелеком - Связьинвест 1714 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 897 1
ЕТС - Единые торговые системы - eTradeCommunity 44 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5243 1
Dr.Web - Доктор Веб 1275 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2423 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4479 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 337 1
Canva 28 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 321 2
Газпром ПАО 1406 1
Русагро Группа Компаний 337 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 504 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1623 1
ФосАгро 146 1
В2В Energo ЭТП - Центр реновации энергетики - Инжиниринговая компания 12 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3344 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56722 9
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 684 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17604 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21886 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4863 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4137 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12917 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7232 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3403 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8052 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22830 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12293 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72484 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1133 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13266 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 368 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3093 1
Оповещение и уведомление - Notification 5323 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11904 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31396 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9807 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27050 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3966 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5445 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31785 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7725 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7528 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8634 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11249 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 298 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1815 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2152 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 420 1
Маркировка - Marking 1215 1
Naumen - Сэтонлайн - SETonline ЭТП 42 2
Cognitive Лот - Cognitive Lot 11 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5785 1
NVision Барьер 725 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3427 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 846 1
Новые облачные технологии - МойОфис 874 1
Нанософт - nanoCAD 105 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1281 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1896 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 613 1
НКТ - Р7-Офис 474 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 85 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 97 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 304 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 193 1
OpenAI - ChatGPT 499 1
Midjourney - нейросеть 88 1
Notion Labs - Notion 45 1
Горчицына Ольга 9 7
Емельянов Антон 63 2
Муромец Юлия 28 2
Кириллова Наталья 3 2
Умрихин Олег 2 2
Богуш Илья 2 2
Обаляева Юлия 8 1
Павлова Наталья 7 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45514 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18469 7
Россия - УФО - Свердловская область 1712 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1849 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2014 5
Россия - РФ - Российская федерация 155780 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 2084 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1657 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3171 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8059 3
Россия - ПФО - Самарская область 1440 3
Россия - УФО - Челябинская область 1374 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1334 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4248 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2631 2
Россия - СФО - Новосибирск 4624 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2176 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53341 1
Европа 24602 1
Земля - планета Солнечной системы 10638 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1291 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2404 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3237 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 630 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3338 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1202 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 943 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 818 1
Россия - УФО - Тюменская область 1244 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1294 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 684 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 880 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5290 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25814 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54716 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11681 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7300 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51022 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2943 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3728 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5970 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14971 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 664 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2576 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8309 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8043 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6870 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8498 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2008 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 426 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1701 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2494 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10139 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20237 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6219 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17323 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5279 1
Энергетика - Energy - Energetically 5494 1
Аренда 2573 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2151 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11399 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8349 1
