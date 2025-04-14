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«ТендерПро»: спрос на разработку ИИ-ассистентов для бизнеса вырос почти в 7 раз

Аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро» проанализировали изменения в спросе на разработку ИИ-ассистентов со стороны бизнеса. По данным специалистов, за последний год количество торгов по таким проектам увеличилось почти в семь раз. Об этом CNews сообщили представители «ТендерПро».

Наиболее активно заказывают разработку ИИ-ассистентов: Банковский сектор — 27,8% от общего числа торгов; ритейлеры — 18,2% от общего числа торгов; компании в сфере общественного питания — 12,5% от общего числа торгов; представители рынка недвижимости — 12,5% от общего числа торгов; телекоммуникационные компании — 8,3% от общего числа торгов.

Кроме того, значительно выросло число тендеров на создание ИИ-ассистентов у предприятий в сферах медицины, транспорта и энергетики.

В среднем в одном тендере на разработку ИИ-решений участвуют три компании. Средняя цена разработки ИИ-ассистента составляет около 1 млн руб.

Чаще всего торги инициируют компании из следующих регионов: Москва и Московская область — в 39,6% случаев, Новгородская область — в 12,7% случаев, Санкт-Петербург — в 5,7% случаев, Самарская область — в 5,6% случаев, Свердловская область — в 3,8% случаев, Ростовская область — в 3,1% случаев, Краснодарский край — в 3% случаев,Нижегородская область — в 2,9% случаев, Челябинская область — в 2,2% случаев, Новосибирская область — в 2% случаев.

«За последний год спрос на ИИ-ассистентов со стороны бизнеса вырос почти в семь раз. Особенно активно проявляют себя компании из финансового сектора и ритейла.

Чаще всего они заказывают решения, направленные на увеличение продаж, снижение количества производственных ошибок и брака, оптимизацию затрат на клиентскую поддержку и сокращение времени, необходимого для найма персонала», — сказала директор по развитию цифровых продуктов ООО «ТендерПро» Ольга Горчицына.

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