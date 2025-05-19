Бизнес стал почти на 60% чаще проводить торги на киберстрахование

Аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро» зафиксировали рост спроса на страхование от кибератак. По подсчетам специалистов, за последний год спрос на киберстрахование вырос на 59,8%. Большинство торгов на киберстрахование проводят крупные корпорации — в 73% случаев, и представители малого и среднего бизнеса — в 27%. Об этом CNews сообщили представители «ТендерПро».

Чаще всего страхованием от киберрисков интересуются коммерческие предприятия из: Москвы (в 31,9% случаев); Свердловской области (в 11,5% случаев); Санкт-Петербурга (в 10,3% случаев); Краснодарского края (в 8,6% случаев); Тюменской области (в 7,3% случаев); Новосибирской области (в 6,8% случаев); Ростовской области (в 5,4% случаев); Самарской области (в 4,9% случаев); Челябинской области (в 4,7% случаев); Республики Татарстан (в 4,1% случаев).

«По нашим наблюдениям, на фоне роста числа кибератак все больше компаний задумываются об управлении киберрисками. По нашим подсчетам, только за последний год спрос на страхование от кибератак вырос почти на 60%. Также бизнес стимулирует обращаться к страховщикам ужесточение требований к хранению данных со стороны государства и усиление регуляторного контроля», — отметила директор по развитию цифровых продуктов ООО «ТендерПро» Ольга Горчицына.