Компания с российскими корнями сломала программистам из России мощный инструмент разработки для Android. Решение найдено

Российские разработчики больше не могут скачивать плагины к среде разработки Android Studio, которую создала основанная россиянами компания JetBrains. Программистов отлучили вообще от всех плагинов, в том числе и тех, что созданы сторонними разработчиками и к самой JetBrains отношения не имеют. Обмануть JetBrains оказалось проще простого – механизмы обмана знакомы почти всем россиянам.

Россияне должны страдать

Компания JetBrains из Чехии, известная своими инструментами для разработки на языках Java, Kotlin, C#, C++, Python, PHP, JavaScript и пр., лишила российских разработчиков возможности скачивать плагины к интегрированной среде разработки Android Studio, которую она развивает совместно с Google.. Она используется для создания Android-приложений, а плагины нужны для расширения возможностей как самой среды разработки, так и создаваемых с ее помощью утилит. В основе Android Studio лежит IntelliJ IDEA – самая известная среда разработки за авторством JetBrains, доступ к которой у россиян тоже отобрали.

Подключенные к Android Studio пользователи с российским IP-адресом при первой же попытке скачать любой плагин получают сообщение об ошибке, в котором упоминается экспортный контроль. Отныне скачать нельзя вообще любой плагин, и не имеет никакого значения, кто его автор – сама JetBrains, Google или же любой сторонний разработчик. В числе первых на проблему обратил внимание «Хабр».

При этом JetBrains не предупреждала о том, что собирается лишить российских пользователей Android Studio доступа к плагинам.

Существует вероятность, что новые санкции JetBrains – следствие очередных санкций Запада, которые вступят в силу 12 сентября 2024 г. Из-за них от россиян отвернулись многочисленные зарубежные сервисы – Big Query, Miro (основан россиянами), Notion, Coda и многие другие.

Проблема серьезная, но решение есть

Android Studio – это довольно мощный инструмент, существенно облегчающий процесс создания приложений для устройств под управлением ОС Android. Это полноценная среда разработки: здесь можно писать код, проектировать интерфейс, а также тестировать создаваемые программы на любом этапе и упаковывать их в контейнеры для последующего размещения в каталогах.

Как пишет «Хабр», к 5 сентября 2024 г. обойти новые ограничения JetBrains можно классическими методами, знакомыми любому россиянину, желающему пользоваться интернетом и веб-сервисами без навязанных ограничений. В частности, временный отказ от российского IP-адреса открывает полный доступ к любым плагинам для Android Studio.

developer.android.com Android Studio

После возвращения из виртуального путешествия в другую страну все установленные плагины остаются на месте – они не блокируются и не удаляются. Но стоит учитывать, что JetBrains вполне может внедрить более жесткие методы контроля, обойти которые привычными и проверенными способами уже не выйдет.

Не было смысла ожидать другого

У чешской JetBrains российские корни, однако это совершенно не мешает ей терроризировать своих российских пользователей. Она была основана в 2000 г., и среди ее учредителей был россиянин Сергей Дмитриев. Как сообщал CNews, в 2012 г. он ушел из компании и покинул пост гендиректора JetBrains. Двое других сооснователей компании – Евгений Беляев и Валентин Кипятков. В начале XXI века Евгений Беляев вышел из состава совладельцев компании.

Теперь же компания, которая специализируется на выпуске продуктов для разработки на языках Java, C#, Ruby, PHP, Python, Objective-C, C++, VB.NET, Scala и др. и имеет штаб-квартиру в Праге, не упускает возможности сделать жизнь российских разработчиков хуже.

Например, в начале июля 2024 г. JetBrains отключила россиянам возможность скачивать IntelliJ IDEA – одну из самых известных сред разработки на Java. Она также используется для Python, JavaScript и других языков. Притом сделала это JetBrains, во-первых, без предупреждения, во-вторых, без внятного объяснения причины.