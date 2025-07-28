Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 179167
ИКТ 13921
Организации 10822
Ведомства 1480
Ассоциации 1010
Технологии 3484
Системы 25918
Персоны 77101
География 2896
Статьи 1537
Пресса 1231
ИАА 708
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2670
Мероприятия 862

Беляев Евгений


УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 Разработчик ПО с российскими корнями оставит программистов из России без популярной среды разработки на Java и Kotlin 1
16.10.2024 «Ростелеком» представил цифровую систему контроля качества воздуха в Туве 1
05.09.2024 Компания с российскими корнями сломала программистам из России мощный инструмент разработки для Android. Решение найдено 1
01.07.2024 Сервис с российскими корнями без предупреждения отключил программистов из России от популярной среды разработки на Java, Python, C++ 1
15.06.2020 Новейшие процессоры Intel вызывают «крушение» Windows 10 и macOS 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Беляев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

JetBrains 73 3
Google LLC 12027 2
X Corp - Twitter 2891 1
Intel Corporation 12363 1
HP Inc. 5726 1
AMD - Advanced Micro Devices 4353 1
Oracle Corporation 6782 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 825 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1354 1
Microsoft Corporation 24969 1
Ростелеком 10053 1
Visa International 1957 1
Резонанс НПП 375 1
Unsplash 1116 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4674 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16453 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29797 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26356 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54230 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2072 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25207 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4252 2
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 562 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21367 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2293 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14726 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9641 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16471 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6433 1
Кибербезопасность - Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 76 1
Кибербезопасность - Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 117 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2113 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9496 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30983 1
Intel PCH - Platform Controller Hub - Семейство микросхем 16 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 150 1
IME - Input Method Editor - Редактор метода ввода 6 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13189 1
Intel Core Spoiler - Уязвимость 5 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2580 1
ICE - Interactive Connectivity Establishment 127 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11700 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8161 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6562 1
Intel-SA-00086 - уязвимость 5 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 543 1
Кибербезопасность - DDP - Distributed Deception Platform - Платформы создания распределенной инфраструктуры ложных целей - Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ - Системы киберобмана 643 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3556 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22160 1
Google Android - приложения и разработчики 625 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69604 1
Оцифровка - Digitization 4770 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 596 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 752 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1680 1
Oracle Java - язык программирования 3262 3
JetBrains IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 40 3
Linux OS 10386 2
Apple macOS 2152 2
Google Android Studio - Среда разработки 25 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1042 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 617 2
JavaScript - JS - язык программирования 1276 2
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 354 2
Ruby - Язык программирования 149 2
EPFL - Scala - Язык программирования 148 2
JetBrains Kotlin - язык программирования 101 2
C/C++ - Язык программирования 807 2
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 48 2
Microsoft VB.NET - язык программирования 16 2
Microsoft Windows 10 1827 1
Intel Core - Семейство процессоров 1220 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4842 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 474 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 991 1
Oracle Java Development Kit - JDK 183 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 117 1
Intel VISA - Intel Visualization of Internal Signals Architecture 4 1
Apple macOS Catalina 12 1
Microsoft Surface Pro - планшет 126 1
Intel ME - Management Engine 17 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
JetBrains CLion - среда разработки программного обеспечения 1 1
Microsoft Windows 16040 1
Notion Labs - Notion 38 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 88 1
Google Android 14395 1
Grammarly - Coda 5 1
Дмитриев Сергей 34 3
Кипятков Валентин 5 3
Идегел Монгуш 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 151329 3
Чехия - Чешская Республика 1321 3
Чехия - Прага 199 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4028 1
Беларусь - Белоруссия 5905 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2592 1
Россия - СФО - Республика Тыва 338 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14430 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3470 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2686 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 35 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1637 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3590 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4812 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11226 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30706 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4194 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53338 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10294 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 577 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8061 1
TechPowerUp 19 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 116 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2519 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374132, в очереди разбора - 748305.
Создано именных указателей - 179167.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Чем отличаются матрицы современных экранов: разбираемся в LED, OLED, QLED, MiniLED и других технологиях

Самые новые технологии в электромобилях в 2025 году: модные опции или необходимость?

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

Показать еще

Наука

Археологи выяснили, как древние люди использовали огонь удивительным образом миллион лет назад

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче
Показать еще