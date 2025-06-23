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Intel ME Management Engine


УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 Эксперт Positive Technologies обнаружил уязвимость в приложении Apple Shortcuts 1
15.10.2020 Intel представила новые функции безопасности для платформы Ice Lake 1
07.08.2020 Грандиозная утечка материалов Intel. В Сеть выложены 20 ГБ секретных документов, исходных кодов и схем 1
15.06.2020 Новейшие процессоры Intel вызывают «крушение» Windows 10 и macOS 1
06.03.2020 Россияне нашли уязвимость в чипах Intel. Избавиться от нее невозможно, нужно менять «железо» 1
29.03.2019 Россияне нашли в чипах Intel аппаратную закладку, через которую можно воровать данные из ПК 1
28.03.2019 Positive Technologies обнаружила недокументированную технологию в чипах Intel 1
30.08.2018 Россияне опубликовали эксплойт для взлома ПК на процессорах Intel 2
14.06.2018 Apple закрыла уязвимость прошивки в компьютерах Apple, обнаруженную Positive Technologies 2
05.12.2017 Производители ноутбуков начали отключать «черный ящик» Intel 2
23.11.2017 Intel устранила найденную экспертами Positive Technologies уязвимость 2
21.11.2017 Intel признала «дыры» в своих процессорах трех поколений. Под угрозой миллионы ПК и серверов 1
30.08.2017 АНБ «помогла» россиянам закрыть бэкдор в процессорах Intel 2
13.06.2017 Трояны научились обходить антивирусы и фаерволлы с помощью технологий Intel 2
03.05.2017 В процессорах Intel девять лет присутствовала критическая уязвимость 2
22.12.2016 Исследовательский центр Digital Security подвел итоги работы за 2016 год 1
17.06.2016 В компьютерах с процессорами Intel обнаружена «огромная дыра» 2

Публикаций - 17, упоминаний - 25

Intel ME и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12331 15
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1318 11
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1505 4
X Corp - Twitter 2885 3
AMD - Advanced Micro Devices 4325 3
AMT Group - АМТ-Груп 361 3
Oracle Corporation 6764 2
JetBrains 72 2
Microsoft Corporation 24892 2
Lenovo Group 2311 2
Apple Inc 12299 1
HP Inc. 5721 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 818 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 234 1
Google LLC 11983 1
Akamai Technologies - Limelight Networks 155 1
Dell EMC 5054 1
System76 6 1
Purism 10 1
Dell Technologies - Dell Computer 2142 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 156 1
Toshiba Europe GmbH - TEE - Toshiba Electronics Europe - TME - Toshiba Memory Europe - Toshiba Computer Systems 179 1
SAP SE 5341 1
Cisco Systems 5162 1
Yandex - Яндекс 7821 1
Meta Platforms - Facebook 4471 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2072 1
VK - Mail.ru Group 3488 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4190 1
Yahoo! 3699 1
Zabbix SIA - Заббикс 112 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 1
Visa International 1955 4
Резонанс НПП 375 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 901 1
NanduQ - Qiwi 1000 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 467 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 112 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29340 15
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6464 15
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21269 15
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2561 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26137 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16410 10
Intel PCH - Platform Controller Hub - Семейство микросхем 16 9
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2277 9
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8111 9
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13069 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30723 6
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 678 5
IME - Input Method Editor - Редактор метода ввода 6 5
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2082 5
Intel-SA-00086 - уязвимость 5 5
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2619 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9597 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24977 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14672 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9459 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53498 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11550 4
Chipset - Чипсет - набор микросхем 1424 4
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 558 3
Кибербезопасность - Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 75 3
Кибербезопасность - Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 115 3
Intel Core Spoiler - Уязвимость 5 3
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1523 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5330 3
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 814 3
Script - Скрипт 529 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10141 2
BIOS SPI Flash ROM - Serial Peripheral Interface 14 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 932 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7070 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12962 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7554 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12668 2
Rootkit - Руткит - набор программных средств 379 2
KMS - Key Management Service - Служба управление ключами шифрования 174 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4744 9
Intel Core - Семейство процессоров 1218 5
Intel AMT - Intel Active Management Technology 52 5
Linux OS 10291 4
Intel VISA - Intel Visualization of Internal Signals Architecture 4 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1365 3
Intel Celeron - Серия процессоров 967 3
Intel Core Skylake - Шестое поколение микроархитектуры центральных процессоров 86 3
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 3
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 277 3
Apple MacBook - серия ноутбуков 985 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1307 2
Intel TXE - Intel Trusted Execution Technology - Intel TXT - Intel LaGrande 32 2
Microsoft Windows 15955 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 948 2
Intel Xeon W 33 2
Intel Xeon E 193 2
Microsoft Windows 10 1813 1
Apple macOS 2126 1
Microsoft Azure 1430 1
Oracle Java - язык программирования 3169 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 472 1
Oracle Java Development Kit - JDK 176 1
Google Android Studio - Среда разработки 25 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 115 1
Apple macOS Catalina 12 1
Microsoft Surface Pro - планшет 126 1
Intel CSME - Converged Security and Management Engine 2 1
Intel Tiger Lake 63 1
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions 42 1
Intel Apollo Lake 16 1
Intel Agilex FPGA 11 1
Intel IPT - Intel Identity Protection Technology 4 1
Intel EPID - Intel Enhanced Privacy ID 1 1
Intel Server Platform Services - Intel SPS 1 1
Intel DAL - Intel Dynamic Application Loader 2 1
Intel ME Front Side Bus 1 1
Intel МЕ - Intel Management Engine 1 1
JetBrains IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 39 1
JetBrains CLion - среда разработки программного обеспечения 1 1
Горячий Максим 10 7
Ермолов Марк 12 7
Гинятуллин Роман 61 2
Скляров Дмитрий 63 2
Spelman Lisa - Спелман Лайза 3 1
Шилак Ксения 28 1
Гвоздев Дмитрий 136 1
Беляев Евгений 4 1
Малютин Максим 3 1
Дмитриев Сергей 33 1
Kovah Xeno - Кова Ксено 3 1
Russinovich Mark - Руссинович Марк 24 1
Kallenberg Corey - Каленберг Кори 2 1
Кипятков Валентин 4 1
Trammell Hudson - Траммель Хадсон 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 150012 4
Сингапур - Республика 1874 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Чехия - Чешская Республика 1319 1
Чехия - Прага 198 1
Канада 4926 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1147 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 142 1
США - Калифорния 4682 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2601 4
Чипокалипсис - Chipocalypse 35 3
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 270 3
Кремний - Silicium - химический элемент 1628 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49484 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52931 2
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 214 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14235 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5054 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10240 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6484 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1275 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5772 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6036 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3588 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 521 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1515 1
The Register - The Register Hardware 1613 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 115 1
TechPowerUp 18 1
SemiAccurate 13 1
UC San Francisco, UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 12 1
Black Hat - Конференция 116 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2497 1
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