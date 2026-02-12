Wildberries тестирует дешевую китайскую технику для обновления парка ПК

Wildberries в рамках тестирования оборудования для собственного парка ПК объявил о закупке 300 мини-ПК китайской компании Chuwi. Неделю назад маркетплейс собирался приобрести 100 российских мини-ПК Kvadra Tau mini. Цена китайского оборудования в рознице в два раза ниже, чем российского, но у потребителей в прошлом были нарекания. В Японии после закупки этой техники для нужд школ отказала в работе половина устройств. О надежности работы Kvadra пока ничего не известно. Эксперты считают, что Wildberries поступает прагматично, «гоняя образцы разных производителей в реальной боевой среде».

Wildberries рассматривает китайское

Маркетплейс Wildberries продолжает выбирать поставщика компьютерной техники в свои офисы. Компания объявила корпоративную закупку — приобретает первые 300 китайских мини-ПК модели Chuwi Ubox для своих сотрудников. Закупка размещена в системе Bidzaar.

Неделей ранее Wildberries объявила о приобретении 100 новейших российских мини-ПК Kvadra Tau mini. Тогда в Wildberries пояснили, что закупают технику для обновления парка устройств внутри компании с перспективой наращивания объемов. В конце 2024 г. Forbes оценивал число сотрудников Wildberries в 100 тыс. человек. В рамках двух закупок в качестве контактного лица выступает представитель «Вайлдберриз банка».

Фото: © inside-studio / Фотобанк Фотодженика Wildberries выберет лучшие устройства после тестирования

«Мы рассматриваем различное оборудование в рамках обновления парка устройств. В том числе проводим регулярный анализ рынка цен и поставщиков, осуществляем пробные закупки и запросы для оценки перспектив тестирования оборудования», — сказали CNews в пресс-службе Wildberries.

До конца 2025 г. в периметре интересов компании находились мини-ПК Apple Mac mini. По мнению экспертов, миграция с устройств американского бренда может быть связана с ограничениями на установку российского ПО на американских и усилением регуляторных требований к банкам, а также расширением списка объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Цена на китайский мини-ПК — в два раза ниже

Chuwi Ubox, которые планиирует приобретать маркетплейс, оснащен процессором AMD Ryzen 5 6600H, одной планкой оперативной памяти DDR5 на 16ГБ, SSD на 512ГБ и видеокартой AMD 660M.

По размеру Chuwi Ubox меньше российского аналога по размерам — 12,8 на 13,1 и на 5,7 см. Размеры российского устройства — 20,9 на 18,9 и на 5,7 см. И намного дешевле — в розницу за него просят около 30-40 тыс. руб., тогда как за российский мини-ПК — от 100 тыс. руб. В опубликованных в сети обзорах блогеры прозвали это устройство «бюджетный зверь».

В отличие от китайского собрата Kvadra Tau mini построена на архитектуре х86 Intel Celeron, Pentium, Core i3, i5, i7 12 и 13 поколения. Как писал CNews, в корпус вмещаются две планки оперативной памяти формата SODIMM (как в ноутбуках) суммарным объемом до 64 ГБ. Поддержка современной памяти DDR5 в отличие от китайского аналога здесь не реализована – можно установить только DDR4 с частотой до 3200 МГц.

Российский производитель Yadro начал массовый выпуск мини-ПК в октябре 2025 г. Первым клиентом стала компания с госучастием «Росгосстрах», которая приобрела более 1000 устройств.

Нарекания к качеству

В России Chuwi продают «Ситилинк», DNS и «Яндекс маркет». Отзывы о бренде в основном положительные. Между тем, в мире с Chuwi был связан крупный скандал.

В 2024 г. начальник управления образования префектуры Токусима в Японии подал в отставку после частых сбоев в работе школьных планшетов производства Chuwi, сообщало издание The Sankei Shimban. По его информации, половина планшетов из 16,5 тыс., закупленных для школьников, вышла из строя. Как уточняло издание 47news.jp, у планшетов вздувались батареи, а один из них покрылся копотью. Властям пришлось взять в аренду около 6500 устройств, чтобы школьники смогли продолжить занятия.

Пользователи Reddit в группе Chuwi также делятся мнением, что у китайской компании плохо работает служба поддержки, в устройствах вздуваются батареи.

На сайте Chuwi в России указывается, что подобные проблемы действительно могут быть. Чтобы избежать неприятностей, устройства нужно приобретать только у официального представителя. При попкупке, например, на Aliexpress, пользователи могут получить восстановленые образцы, отремонтировать который будет невозможно.

Могут ли быть «закладки»?

Как пояснили CNews в производителе Fplus, в целом, все мини-ПК представляют собой приблизительно один референсный дизайн и особо ничем друг от друга, кроме технических характеристик, не отличаются. Идея ПК изначально состояла в их универсальности, поэтому неважно, какой это бренд: Kvadra, Chuwi, HP, Lenovo или кто-то еще.

Но в случае использования российской продукции есть преимущество в едином образе управления инфраструктурой, сервисной поддержке, а также очевидная совместимость с безопасным российским ПО, что важно на фоне ужесточения регуляторных требований, в том числе к банкам и объектам КИИ, писал CNews. Но главное преимущество Chuwi — это цена устройства, которая проходит по самому низу рынка, то есть выгоднее отечественных мини-ПК, указал эксперт из Fplus.

«На счет безопасности использования китайских ПК в российских компаниях говорить сложно, но вряд ли кто-то даст гарантии, что такие решения полностью защищены от "закладок". Сделать их можно где угодно, поэтому уровень безопасности зависит от тщательности проверки продукции при приемке», — считают в компании.

Источник в отрасли уточнил, что даже нахождение в реестре не является гарантией от «закладок», так как для попадания в него нужны лишь баллы за локализованные узлы. «Даже отечественный BIOS может нести риски, если это не полностью собственная разработка производителя, а лишь "переписанная" иностранная оболочка», — отмечает источник.

Инженер по автоматизации (DevOps) Вячеслав Попов заявил CNews, что когда мы говорим о китайской технике, риски действительно есть, но они лежат не в области «закладок» в UEFI или «жучков» на плате.

«Это трудозатратно и нерентабельно для массовой корпоративной закупки. Реальная угроза — это closed-source компоненты, невозможность быстрого получения патчей безопасности от вендора и непрозрачная цепочка поставок. Однако российская сборка Kvadra Tau mini на процессорах Intel точно так же содержит "черные ящики" в виде микрокода Intel ME. Вопрос не в флаге на коробке, а в контроле над всей цепочкой», — утверждает Попов.

По его словам, Wildberries поступает прагматично. Они берут разные образцы и гоняют их в реальной боевой среде. Если Chuwi Ubox пройдет все тесты нагрузкой, а его соотношение цена/производительность окажется в два раза выше — отказываться от него только из-за страны происхождения было бы странно для бизнеса.

Главная опасность сейчас — не в том, китайский это ПК или российский, а в том, что многие компании при импортозамещении впадают в иллюзию "абсолютной защиты". Купили "железку" с российским логотипом, повесили стикер "Госзакупки" и успокоились. А на этой "железке" стоит криво настроенная ОС, не обновленный антивирус, сотрудники работают с корпоративными данными через открытый Wi-Fi, а администраторы используют пароль admin. В такой инфраструктуре любой ПК станет «дырявым»", — заявил Попов в разговоре с CNews.

В компании «Сигналтек», которая занимается разработкой оборудования и ПО, CNews заметили, что хоть китайские ПК дешевле, но их главный минус, что они не подходят под требования отечественности.

«Если для офисных работников частных компаний, не связанных с критической инфраструктурой и специализированным ПО, ограничений в закупках импортного "железа" нет», — сообщили в компании.

В «Сигналтек» отмечают, что это создает не вполне честную конкуренцию с госсектором, ведь «крупнейшие компании на рынке зарабатывают в России, не поддерживая при этом развитие российского производства, и это не совсем правильно».

«Мы считаем, что для крупнейших игроков, прибыль которых главным образом создается за счет внутреннего рынка, логично было бы установить требования по минимальной доле отечественного оборудования», — заявили в «Сигналтек».