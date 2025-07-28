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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 179182
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Microsoft VB.NET язык программирования


УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 Разработчик ПО с российскими корнями оставит программистов из России без популярной среды разработки на Java и Kotlin 1
05.09.2024 Компания с российскими корнями сломала программистам из России мощный инструмент разработки для Android. Решение найдено 1
01.07.2024 Сервис с российскими корнями без предупреждения отключил программистов из России от популярной среды разработки на Java, Python, C++ 1
16.12.2021 Как происходит импортозамещение RPA на практике: кейсы и примеры 1
30.12.2020 «Доктор Веб» представила обзор вирусной активности за 2020 год 1
13.03.2020 Конец легенды. Microsoft хоронит Visual Basic 1
23.01.2020 «Ростелеком-Солар выпустил новую версию анализатора исходного кода приложений Solar appScreener 1
17.03.2014 Платформа «Апрентис» — «конструктор» для создания бизнес-приложений 1
07.11.2012 JetBrains ReSharper ускоряет разработку приложений для ОС Windows 8 и Windows Phone 8 1
24.10.2012 Российский поставщик средств разработки для Oracle и HP назначил гендиректорами двух программистов 1
10.05.2010 Быстродействие СЭД: разбираем методику оценки 1
07.04.2010 «Яндекс» борется за программистов с американскими спецслужбами 1
08.09.2009 ITinvest открыла доступ к своей торговой системе 1
25.03.2005 Новая версия Report Sharp-Shooter стала доступна для разработчиков 1
04.04.2003 Gupta Technologies выпустила SQLBase Developers Edition 1
01.11.2002 Borland приобретет TogetherSoft за $185 млн. 1

Публикаций - 16, упоминаний - 16

Microsoft VB.NET и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24969 6
JetBrains 73 4
Oracle Corporation 6782 3
Google LLC 12027 3
SAP SE 5357 2
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 240 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13500 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1045 1
Yandex - Яндекс 7933 1
Meta Platforms - Facebook 4484 1
HP Inc. 5726 1
Yahoo! 3699 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
CA Technologies - Computer Associates 386 1
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 39 1
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 176 1
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 81 1
Verisign 357 1
8607 1
UIPath 106 1
Ross Systems 24 1
DZ Systems - Digital Zone - ДЗ-Центр 8 1
AOL Inc - America Online 1869 1
DZ Systems - ДЗ Системс 15 1
Automation Anywhere 10 1
Rondem - Рондем 6 1
Dr.Web - Доктор Веб 1265 1
Docsvision - ДоксВижн 1020 1
Directum - Директум 1137 1
АйТи 1395 1
Sharp Corporation 1043 1
TeamViewer 127 1
InterTrust - ИнтерТраст 329 1
Dbrain - Дибрейн 27 1
OpenText - Micro Focus - Borland - TogetherSoft Corporation 2 1
Летограф - Letograf 80 1
QAD 37 1
Siemens Nixdorf Informationssysteme - SNI - Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems GmbH - Nixdorf Computer AG 17 1
Unify Communications - Halo Technology - Centura Software - Gupta Technologies 26 1
American Express - Amex 335 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 65 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 1
Bank of America - Банк Америки 264 1
Ford 416 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 477 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 191 1
United Airlines - авиакомпания 93 1
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 37 1
ITinvest - ITI Capital 10 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Walt Disney Company 630 1
Unsplash 1116 1
Lilly - Eli Lilly and Company 29 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1827 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 470 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12272 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6146 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5627 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25207 6
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2072 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29797 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11914 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69604 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26356 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11700 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32528 3
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1712 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12988 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5912 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6562 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7595 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9641 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4304 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30983 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5654 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10901 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 515 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4252 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3311 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1887 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4253 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 985 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1137 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 226 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5133 1
Оцифровка - Digitization 4770 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7852 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54230 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2293 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13065 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13189 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 786 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21460 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21367 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7006 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 717 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9496 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3181 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 354 10
C/C++ - Язык программирования 807 7
Oracle Java - язык программирования 3262 6
Microsoft Windows 16040 6
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JavaScript - JS - язык программирования 1276 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1042 4
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Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  358 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 617 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1693 2
Ruby - Язык программирования 149 2
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Linux OS 10386 2
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 102 2
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COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 54 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 279 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 207 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 46 1
Microsoft BASIC - Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code 2 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1258 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2149 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1422 1
Oracle Java Development Kit - JDK 183 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 604 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 347 1
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 78 1
Ross Systems iRenaissance ERP 34 1
Примо РПА - Primo RPA 41 1
Abbyy FlexiCapture 170 1
SAP Sybase 289 1
EPFL - Scala - Язык программирования 148 1
Delphi - язык программирования 143 1
Yandex B2B Tech - Yandex Cloud - Yandex Vision 10 1
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 48 1
Кипятков Валентин 5 2
Беляев Евгений 5 2
Чернов Даниил 79 1
Thurrott Paul - Турротт Пол 7 1
Иванов Андрей 58 1
Завалишин Дмитрий 20 1
Буляков Артур 1 1
Дмитриев Сергей 34 1
Романов Дмитрий 67 1
Чижов Антон 4 1
Галимов Максим 33 1
Шафиров Максим 1 1
Степанов Олег 4 1
Ипатов Вадим 84 1
Шелястина Елена 15 1
Чудаков Алексей 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 151329 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44627 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52802 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18066 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17672 2
Украина 7705 1
Европа 24459 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 490 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 799 1
Германия - Бавария - Мюнхен 471 1
Чехия - Прага 199 1
США - Массачусетс - Бостон 379 1
Япония 13404 1
США - Северная Каролина 319 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1320 1
Казахстан - Республика 5699 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4028 1
Беларусь - Белоруссия 5905 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14430 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53338 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3470 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2222 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11226 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49829 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2842 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9456 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3051 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2686 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1311 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5106 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25112 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1378 1
Экономический эффект 1143 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8056 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 415 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 988 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3572 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 505 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6093 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4812 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30706 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3590 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 577 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8061 1
MS Power User 3 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 116 1
NDP 53 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8265 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2519 1
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374329, в очереди разбора - 748419.
Создано именных указателей - 179182.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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