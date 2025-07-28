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Microsoft VB.NET язык программирования
УПОМИНАНИЯ
Microsoft VB.NET и организации, системы, технологии, персоны:
|Кипятков Валентин 5 2
|Беляев Евгений 5 2
|Чернов Даниил 79 1
|Thurrott Paul - Турротт Пол 7 1
|Иванов Андрей 58 1
|Завалишин Дмитрий 20 1
|Буляков Артур 1 1
|Дмитриев Сергей 34 1
|Романов Дмитрий 67 1
|Чижов Антон 4 1
|Галимов Максим 33 1
|Шафиров Максим 1 1
|Степанов Олег 4 1
|Ипатов Вадим 84 1
|Шелястина Елена 15 1
|Чудаков Алексей 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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