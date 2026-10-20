«ГрафТех» открыла бесплатный доступ к российскому аналогу Miro

Российский разработчик программного обеспечения «ГрафТех» сообщил об открытии бесплатного доступа к платформе для совместной работы «ГрафБорд» для команд, которые остались без Miro.

С 20 октября до 31 декабря 2026 г. пользователи смогут работать в сервисе с полным функционалом и перенести в него свои доски с сохранением структуры.

Доски из Miro импортируются в «ГрафБорд» с сохранением фреймов, коннекторов, фигур, стикеров, текста и стилей, все элементы остаются редактируемыми. Заметки из Notion, Confluence и Google Docs переносятся через файлы Markdown и DOCX. Команды и частные пользователи могут получить доступ к «ГрафБорду» на официальном сайте «ГрафТех». Компаниям, которым требуется корпоративное внедрение или локальное размещение платформы, нужно заполнить анкету на сайте.

«Для российских команд это уже второе ограничение Miro за два года, и теперь закрыт даже вход в аккаунт. На досках годами копились схемы процессов, итоги стратегических сессий, дорожные карты. Нам важно, чтобы команды могли перенести эту работу и продолжить ее с того места, где остановилась. За месяц такой переезд мало кто успевает закончить, поэтому мы открыли бесплатный доступ до конца года. Параллельно готовим модель лицензирования для небольших команд и частных пользователей», — отметил генеральный директор «ГрафТех» Петр Василенко.

«ГрафБорд» объединяет онлайн-доски и базу знаний в одном продукте, поэтому командам не нужно переключаться между разными сервисами и терять контекст. В разделе «Доски» материалы создаются с нуля или из шаблонов: дорожные и интеллект-карты, канбан-доски, SWOT-анализ, карты пути клиента, а также схемы по методологиям SOP, RACI, BPMN, ERD, BSC и PESTLE. Для совместных сессий есть таймер, голосование и режим презентации. В разделе «Документы» ведутся заметки: их можно структурировать тегами, связывать между собой, объединять в коллекции по настроенным правилам и размещать прямо на доске, переключаться между текстом и доской можно одним нажатием.

Продукт изначально создавался для корпоративного и государственного сектора. Платформа работает в облаке или разворачивается на серверах заказчика, в том числе в закрытом контуре. Она поддерживает единый вход (LDAP, SSO, Active Directory), аудит, интеграцию с SIEM и DLP, шифрование документов. Продукт включен в реестр российского ПО (запись № 26577) и совместим с Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС». Встроенный ИИ-ассистент пишет и резюмирует тексты и строит диаграммы по описанию, он работает на локальных или российских моделях, поэтому данные не покидают периметр компании.