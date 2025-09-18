Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183265
ИКТ 14249
Организации 11070
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3509
Системы 26227
Персоны 78739
География 2952
Статьи 1557
Пресса 1255
ИАА 729
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2719
Мероприятия 873

Сбитинков Михаил


УПОМИНАНИЯ


18.09.2025 МФЦ Нижегородской области при помощи CraftTalk запустил коммуникации в Max с гражданами 1
16.10.2024 CraftTalk интегрировался со всеми ведущими маркетплейсами 1
21.05.2024 ИИ-помощник по подбору массового персонала CraftTalk обеспечивает бесшовную интеграцию «Авито» и Telegram 1
20.03.2024 Разработка резидента «Сколково» экономит до 70% времени HR-специалиста 1
19.03.2024 CraftTalk выходит на рынок HR-систем для массового рекрутинга с ИИ-помощником кадровой службы 1
27.02.2024 CraftTalk встроил возможности GPT в новую версию своей платформы 1
25.09.2023 CraftTalk внедрил функционал класса ChatGPT в свои решения   1
28.03.2023 Интерфейс CraftTalk переведут на 13 языков 1
25.05.2022 Crafttalk создала решение для телеком-операторов на базе своей платформы 1
11.05.2022 CraftTalk интегрировался с платформой для частных клиник Medods 1
05.04.2022 CraftTalk расширяет интеграцию своей чат-платформы с соцсетью «Вконтакте» 1
09.02.2022 Crafttalk выходит на рынок систем управления знаниями 1
08.04.2021 Crafttalk вывела на рынок облачную версию своей платформы 1
30.11.2020 Crafttalk стала резидентом «Сколково» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Сбитинков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

CraftTalk - Крафт-Толк 62 14
Neovox - Неовокс - New Contact - Ньюконтакт 22 6
Фронтлайн - Frontline - Коннект Лайн 14 6
Telegram Group 2401 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4352 3
Yandex - Яндекс 8127 2
Softline - Софтлайн 3123 2
Microsoft Corporation 25054 2
EY - Ernst & Young Global 375 2
Oracle Corporation 6806 1
OpenAI 315 1
Zendesk 37 1
KMS Lighthouse 14 1
Medods - Медодс 6 1
Gridnine Systems - Гриднайн Системс 3 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 143 1
Voxys - Воксис - Инфо-контент (Beeper) - Комфортел (Comfortel) - Телеком-Экспресс - ЛоджиКолл - аутсорсинговый call-центр 40 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 176 1
Яблочков Зарядные станции 46 1
Ovision - Овижн 48 1
Stereotech - Стереотек 47 1
Почта России ПАО 2214 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 923 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 524 5
ПСБ - Промсвязьбанк 884 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1745 3
Белагропромбанк 22 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1169 3
Альфа-Банк 1832 2
Global Pilots 12 2
Ингосстрах СПАО 447 2
Superjob - Суперджоб 667 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 604 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 314 1
Altera Capital 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 975 1
Рапид Био 102 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 110 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 915 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1557 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3198 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12547 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 894 1
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ 13 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 133 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16562 14
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5121 12
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8029 10
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2280 10
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1156 10
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4196 10
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 424 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11098 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13187 9
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2262 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22421 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6087 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70801 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55324 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33059 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5100 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12720 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25532 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3488 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16719 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11108 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22045 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7351 3
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 961 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12075 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3742 2
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 486 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5373 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2331 2
Wiki - Вики - режим Википедии 247 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2746 2
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1210 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12145 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 917 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - GPT - Generative pre-trained transformer - Генеративный предобученный трансформер 59 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11943 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11939 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4448 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8791 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30484 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1179 4
CraftTalk GPT 10 4
Rakuten Viber 641 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1297 3
NVision Барьер 702 2
Atlassian - Confluence 141 2
Startupbootcamp 11 2
Microsoft Azure 1439 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 584 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 296 1
Markdown - Облегчённый язык разметки 20 1
OpenAI ChatGPT 464 1
Notion Labs - Notion 40 1
CraftTalk KMS 7 1
CraftTalk All-in-one 2 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1109 1
Каленчук Алексей 16 1
Гайнанов Эмиль 1 1
Коньшин Андрей 6 1
Петухов Денис 33 1
Кареньких Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153257 13
Казахстан - Республика 5734 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17828 1
Азия - Азиатский регион 5686 1
Япония 13439 1
Дания - Королевство 1314 1
Германия - Федеративная Республика 12861 1
Италия - Итальянская Республика 4409 1
Франция - Французская Республика 7943 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14371 1
Чехия - Чешская Республика 1328 1
Испания - Королевство 3747 1
Узбекистан - Республика 1832 1
Америка Латинская 1863 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1038 1
Румыния 740 1
Португалия - Португальская Республика 934 1
Греция - Греческая Республика 992 1
США - Джорджия - Атланта 258 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45032 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 445 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5180 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31133 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50333 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14687 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3117 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9760 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5379 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6677 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4174 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Blue-collar worker - Синий воротничок 36 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11537 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 446 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4667 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9394 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2487 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5720 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6134 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2417 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53973 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11292 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10369 1
Английский язык 6824 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10453 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 445 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1492 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5242 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19864 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2671 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3628 1
VMR - Verified Market Research 6 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 82 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384726, в очереди разбора - 730884.
Создано именных указателей - 183265.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще