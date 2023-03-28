Интерфейс CraftTalk переведут на 13 языков

CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, участник фонда «Сколково», планирует в ближайшее время существенно расширить языковую палитру своих ИТ-продуктов. Сегодня интерфейс оператора и настройки платформы CraftTalk доступны на русском и английском языках. Сейчас компания ведет работу по имплементации еще 13 языков. Новые языковые версии платформы адресованы действующим компаниям-экспортерам или предприятиям, планирующим выход на зарубежные рынки.

В работе находятся вьетнамский, греческий, датский, испанский, итальянский, китайский, немецкий, португальский, румынский, узбекский, французский, чешский, японский языки. Ведется обучение на языковых дата-сетах, а также перевод интерфейса и настроек. Архитектура решения и опыт команды CrafTalk позволяют добавить любой язык важный для заказчика.

CraftTalk решает задачу автоматизации клиентских коммуникаций и управления знаниями. Платформа CraftTalk бесшовно объединяет чат-платформу, чат-ботов, базу знаний, систему BI, что позволяет достичь синергии в интегрированных коммуникациях, упростить процесс внедрения и эксплуатации.

Согласно исследованию бизнес-клуба «Атланты», выпущенному в начале 2023 г., порядка 26% российских предпринимателей хотят выйти на зарубежные рынки в течение трех лет. Наиболее перспективными считаются страны Азии (39%), СНГ (27%) и Латинской Америки (16%). От международной экспансии 37% российских бизнесменов ожидают увеличения прибыли, 30% – потока новых клиентов. Еще 6% опрошенных хотели бы расширить знания о своем бренде среди зарубежной аудитории.

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«Команда CraftTalk активно следит за рыночными трендами. Выход на зарубежные рынки – один из них. Важной составляющей работы на локальных рынках является клиентская коммуникация, сервис и круглосуточная техподдержка. Оптимально, когда общение выстроено на английском и на языке страны. Наша платформа не только может быстро и качественно обучаться на текущих клиентских диалогах контакт-центра, но и выступать в качестве базы знаний для операторов местного контакт-центра, а также аналитической системы по обращениям. Кроме того, облачная версия платформы CraftTalk предполагает возможность удаленной работы, что удобно с экономической точки зрения для оптимизации затрат», – сказал Михаил Сбитинков, технический директор компании CraftTalk.