CraftTalk интегрировался с платформой для частных клиник Medods

CraftTalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, участник Фонда «Сколково», выполнил полномасштабную интеграцию со специализированной программой для частных медицинских и стоматологических клиник – Medods. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk.

Medods – система по автоматизации работы медицинских и стоматологических клиник. Компания продвигает свой продукт на рынке ИТ-услуг для медицинских учреждений с 2009 г. На данный момент более 800 клиник в шести странах используют Medods в своей ежедневной работе. Программа автоматизирует такие функции как онлайн-запись, телефония, лаборатории, СМС-уведомления, маркетинг, делопроизводство и др.

Согласно данным Росстата общий объем платных медицинских услуг, оказанных населению в июле 2021 г., составил 77,1 млрд руб., увеличившись на 25,8% по сравнению с показателями предыдущего года, а за семь месяцев 2021 г. расходы населения на медицину увеличились на 36,3%.

«Мы видим серьезный тренд по автоматизации клиентских коммуникация в сегменте частной медицины. Как и в других коммерческих индустриях, работающих с людьми, – здесь есть запрос на текстовую коммуникацию и оперативность реагирования. Люди не готовы ждать ответа оператора контакт-центра на линии. Ответ должен быть получен здесь и сейчас, в канале удобном для клиента. Именно поэтому мы выполнили задачу по интеграции с одной из ведущих МИС для частных клиник Medods, позволяющую с помощью CraftTalk улучшить коммуникацию клиник с клиентами в омниканальном режиме», – сказал Михаил Сбитинков, технический директор и сооснователь компании CraftTalk.

Интеграция CraftTalk и Medods идет по нескольким направлениям:

1) Объединение всех обращений в клинику в единое окно (контакт-центр, чат на сайте, социальные сети, мессенджеры) и распределение потоков обращений к ответственным сотрудникам. Например, запрос по профильным специалистам, анализам и услугам поступит к администратору, а общие вопросы к оператору контакт-центра или маркетологу. По практике CraftTalk такое распределение на 50% сокращает время ожидания, а значит предотвращает потенциальную потерю запросов от клиентов.

2) Снятие рутинных коммуникаций с администраторов клиник, что позволяет обработать все поступающие вопросы от клиентов через чат на сайте и в мессенждерах. Благодаря использованию средства автоматизации скорость обработки вопросов выросла в четыре раза. Кроме того, в результате интеграции клиент клиники с помощью чат-бота может записаться к специалисту на свободное время без участия администратора, а также получить ответы на такие вопросы как наличие того или иного специалиста в клинике, часы приема конкретных специалистов, перечень основных услуг, время работы клиники, схему проезда и пр.

3) Создание внутри клиники единой базы знаний по клиентским запросам, интегрированной с услугами клиники, историей обращения клиентов, взаимодействия со страховыми компаниями и прочее.

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Одной из особенностей базы знаний CraftTalk является возможность поиска информации, по ключевым словам. Администраторам и операторам контакт-центра не надо открывать каждую найденную статью, релевантная подсказка из материала подсвечивается в уже открытом окне рядом. Интерфейс позволяет использовать персоналу клиник статьи базы знаний сразу из пространства редактора, и не требует переключения на другие системы. Причем варианты ответов клиентам могут подтягиваться сразу в чат переписки. Кроме того, в интерфейс встроен поиск с механизмом исправления вероятных грамматических ошибок.

После интеграции с CraftTalk в МИС Medods стали доступны: омниканальный чат-центр, чат-боты, база знаний, система аналитики процесса обработки обращений и оценки эффективности работы контакт-центра. Благодаря открытому API система может быть успешно интегрирована с другими программными продуктами медицинского учреждения. Установка данного ПО возможна как в облаке (Saas), так и в ИТ-контур компании (On-premise).

«Мы внимательно следим за всеми технологическими инновациями и делаем все для расширения полезного функционала МИС Medods. Интеграция с омниканальной платформой CraftTalk – одна из них. В данный момент идет внедрение решения в двух клиниках, использующих систему Medods. По нашей информации после того, как мед. учреждения подключили омниканальность и настроили маршрутизацию, количество отвеченных сообщений посетителей клиник увеличилось в два раза. Также на 70% рутинных вопросов отвечает чат-бот на базе искусственного интеллекта, что существенно снижает нагрузку на администраторов при записи пациентов к врачам и предоставлению информации о доступном для записи времени», – отметил Эмиль Гайнанов, основатель и директор компании Medods.

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CraftTalk – компания, развивающая ИИ-платформу для оказания услуг контакт-центра для текста, работающий в web-чатах, мессенджерах, социальных сетях, e-mail. Система управления знаниями и текстовыми коммуникациями построена на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ). В составе решения: омниканальный чат-ценр, база знаний, чат-боты с ИИ, ИИ-подсказки, система аналитики и мониторинга. Бот на базе ИИ обучается у операторов и полностью обрабатывает 30-85% типичных запросов. В итоге ИИ помогает операторам, повышая скорость и качество поддержки. Особенно эффективно решение может использоваться в компаниях с количеством операторов от трех человек. Платформу CraftTalk уже внедрили крупнейшие контакт-центры, банки и логистические компании. Среди них — как «Магнит», банк ПСБ, Neovox, КЦ «Фронт лайн», Россельхозбанк, «Почта России», «Московская биржа», «Белагропромбанк».