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CraftTalk выходит на рынок HR-систем для массового рекрутинга с ИИ-помощником кадровой службы

CraftTalk, создатель уникальной российской ИИ-платформы для цифровых каналов коммуникации, участник фонда «Сколково», выходит на рынок HR-систем для массового рекрутинга. Компания создала на базе своей платформы специальное решение — многофункционального ИИ-помощника кадровой службы с функциями технологии GPT, заточенного под автоматизацию рутинных операций при найме «синих воротничков». Об этом CNews сообщили представители CraftTalk.

Сегодня российская экономика испытывает серьезную нехватку персонала. В 2024 г. уровень безработицы несколько раз побил исторический минимум, снизившись до 3%. Низкая безработица сопровождается дефицитом кадров на рынке труда. Масштабы кадрового голода предприятий показывали многочисленные опросы бизнеса. Один из последних, проведенный порталом Superjob, выявил, что нехватку сотрудников испытывают 85% российских компаний. Недавний мониторинг состояния бизнеса от института уполномоченного по защите прав предпринимателей показал, что с 2023 г. дефицит кадров вышел на первое место среди наиболее острых проблем бизнеса — она беспокоит 47% коммерсантов.

Михаил Сбитинков, технический директор CraftTalk: «Проблема дефицита персонала особенно сильна в сфере массовых специальностей или “синих воротничков”, таких как курьер, рабочий, кассир, сотрудник склада, пунктов выдачи заказов и пр. В этой связи кадровым службам крупных компаний приходится на ежедневной основе отсматривать и проводить собеседования по огромному количеству резюме, чтобы закрыть текучку персонала. Именно для решения этой проблемы команда CraftTalk создала новый продукт — HR-ассистента с использованием технологий искусственного интеллекта».

В результате ИИ HR-ассистент от CraftTalk закроет такие задачи как: создаст базу резюме по нужным критериям из открытых источников (например, заполнит анкету кандидата при его отклике на объявление о вакансии на сайте вакансий (Hh.ru, Superjob.ru, «Авито.работа» и пр.); сделает выборку из созданной базы резюме по нужным критериям; свяжется с выбранными потенциальными сотрудниками через удобные компании каналы: мессенджеры (WhatsApp, Телеграм, Viber) или социальные сети (VK). Сразу узнает актуальна ли для каждого из них вакансия и проведет первичное анкетирование; даст кандидату исчерпывающую информацию по вакансии и ответит на наиболее часто встречающиеся вопросы; проведет первичное тестирование сотрудника; в последствии выполнит задачи по ондордингу и адаптации, обучению и проверке знаний; закроет задачу exit-интервью и многое другое.

Отдельно отметим, что в функционал решения встроены функции GPT-ассистента, когда программа не просто ищет ответ на запрос кандидата по базе знаний компании, но и способна самостоятельно формулировать контекстные ответы для кандидата, а также подсказывать корректные формулировки сотруднику кадровой службы под конкретный запрос или варианты вежливого ответа в случае, если кандидат не подошел.

Согласно статистике CraftTalk HR-ассистент сможет до 70% сэкономить время HR-специалиста при первичной работе с вакансиями массовых специальностей. Такой эффект достигается за счет выполнения рутинных операций по коммуникации с потенциальными сотрудниками.

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Также значительное снижение загрузки HR-служб идет на этапах онбординга и обучения, а также ведения текущей коммуникации по таким вопросам как предоставление справок, обработка вопросов по текущим отпускам и другому обязательному информированию сотрудников.

Отметим, что CrafTalk уже более четырех лет занимается проектами по автоматизации HR-задач. Одним из наиболее знаковых проектов компании в этой сфере стало создание семейства чат-ботов для внутренних коммуникация с сотрудниками федеральной сети «Магнит».

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CraftTalk — инновационная компания, развивающая ИИ-платформу для оказания услуг контакт-центра в цифровых каналах, которая работает в web-чатах, мессенджерах, социальных сетях, e-mail. Система управления знаниями и цифровыми коммуникациями построена на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ). В составе решения: омниканальный чат-центр, база знаний, чат-боты с ИИ, ИИ-подсказки, система аналитики и мониторинга BI. Бот на базе ИИ обучается у операторов и полностью обрабатывает 30-85% типичных запросов. В итоге, ИИ помогает операторам, повышая скорость и качество поддержки. Особенно эффективно решение может использоваться в компаниях с количеством операторов от трех человек. Платформу CraftTalk уже внедрили крупнейшие контакт-центры, банки и логистические компании. Среди них — «Магнит», банк ПСБ, Neovox, КЦ «Фронт Лайн», АО «Россельхозбанк», «Почта России», Московская биржа, «Ингостарах», Белагропромбанк. Решение стало призером таких конкурсов и программ для стартапов, как Global Pilots от Microsoft, Ernst&Young и StartupBootCamp, «Финополис» и Softline Global Growth Challenge. В 2022 г. проект CraftTalk рекомендован Минцифры для внедрения в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

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