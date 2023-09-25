CraftTalk внедрил функционал класса ChatGPT в свои решения

CraftTalk, разработчик российской ИИ-платформы для текстовых каналов коммуникации, резидент «Сколково», добавил функционал класса ChatGPT в свои решения: омниканальный чат-центр, базу знаний, чат-бот с ИИ и систему аналитики. Функционал получил название CraftTalk GPT. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk.

В технологический движок ИИ-платформы CraftTalk была интегрирована собственная модель генеративного искусственного интеллекта класса GPT, созданная на базе Open Source решения. Новый функционал позволит заказчикам CraftTalk быстрее и эффективнее отвечать на запросы клиентов или сотрудников.

Михаил Сбитинков, технический директор компании CraftTalk: «Модели класса GPT меняют парадигму работы поисковых систем. Как инновационная компания, работающая с технологиями искусственного интеллекта, мы поддерживаем самые передовые тренды в этой области и интегрируем их в свои продукты. Решение встроить технологии класса GPT в наш контур отвечала не только интересам команды, но и шло вместе с запросами заказчиков, в первую очередь, страховых компаний, финансовых структур и телеком-операторов. Уже сейчас новый функционал пилотируется в ряде проектов. Уверены, что CraftTalk GPT вызовет волну интереса как у существующих заказчиков компании, так и тех компаний, кто занимается импортозамещение зарубежных баз знаний таких как Confluence, Zendesk и Notion».

Модель CraftTalk GPT позволяет не просто оперативно искать нужную информацию в корпоративных базах знаний и wiki, а помогает формулировать готовые ответы на запросы пользователей по документам компании, загруженным во внутренние системы. Поиск существенно упрощает работу с многостраничными документами и позволяет сразу сформировать корректный ответ на запрос со ссылкой на источник.

Алексей Каленчук, директор по цифровым креативным индустриям Фонда «Сколково»: «Интеграция генеративных нейросетей в реальные бизнес-процессы до сих пор является большим вызовом. Хорошо иметь компьютерного “джина”, отвечающего на любые вопросы, но если эти вопросы не привязаны к вашим задачам, то эффекта для бизнеса не будет. CraftTalk реализовал прикладной сценарий генеративной нейросети на базе существующей в компании информации, и это хороший задел для нового класса систем с ИИ».

Сервис актуален таким подразделениям как службы поддержки заказчиков и сотрудников, юридические службы, тендерные подразделения, HR-департаменты, аналитики и пр.

В отличие от внешних моделей класса ChatGPT, CraftTalkGPT: работает с данными компании во внутреннем контуре систем заказчика; является частью российского коробочного решения, зарегистрированного в реестре отечественного ПО; не требует дополнительных затрат на оплату зарубежного сервиса и действует без лимитов по запросам; не требует подключения и передачи данных компании на сервера OpenAI или других внешних вендоров; может устанавливаться в контур компании или использоваться из облака российских провайдеров, сертифицированных согласно ФЗ 152.

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CraftTalk – компания, развивающая ИИ-платформу для оказания услуг контакт-центра для текста, которая работает в web-чатах, мессенджерах, социальных сетях, e-mail. Система управления знаниями и текстовыми коммуникациями построена на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ). В составе решения: омниканальный чат-центр, база знаний, чат-боты с ИИ, ИИ-подсказки, система аналитики и мониторинга BI. Бот на базе ИИ обучается у операторов и полностью обрабатывает 30-85% типичных запросов.