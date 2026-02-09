Аналитика GetPayAll: какие иностранные цифровые сервисы стали самыми популярными у россиян в 2025 году

Сервис GetPayAll подвел итоги 2025 г. и проанализировал, какие цифровые платформы россияне чаще всего использовали для работы, обучения, творчества и повседневных задач. В исследование вошли данные более 220 тыс. транзакций и результаты опроса пользователей сервиса из разных профессиональных и возрастных групп. Аналитики изучали не просто количество подписок, а реальные сценарии использования: какие инструменты помогают зарабатывать, экономить время, учиться и упрощать быт. Об этом CNews сообщили представители GetPayAll.

По итогам года сформировался список сервисов, которые пользователи выбирали не эпизодически, а как постоянную часть своей цифровой экосистемы. Интересно, что в ТОП вошли как рабочие инструменты, так и лайфстайл-решения, что подтверждает тренд на смешивание работы и личной жизни в одном цифровом пространстве.

ChatGPT стал самым массовым цифровым инструментом 2025 г. Его использовали 69% пользователей GetPayAll, принявших участие в исследовании. Большинство респондентов отмечали, что сервис заменяет сразу несколько функций: поиск информации, черновое написание текстов, генерацию идей и помощь в обучении. Около 48% участников опроса указывали, что применяют его ежедневно в работе. Еще 36% пользователей говорили о значительной экономии времени на рутинных задачах. Для 27% респондентов ChatGPT стал инструментом переквалификации и изучения новых профессий. Высокая популярность связана с универсальностью и постоянными обновлениями функционала.

Claude закрепился как инструмент для работы с длинными текстами и структурированной информацией. Его использовали 41% опрошенных пользователей GetPayAll. Около 33% респондентов выбирали его для юридических документов и отчетов. Еще 29% участников исследования отмечали высокую точность формулировок. Для 22% пользователей важным фактором стала возможность работать с большими объемами текста без потери логики. Сервис чаще выбирали предприниматели и специалисты по маркетингу. Популярность объясняется качеством аналитических ответов и стабильностью работы.

Midjourney вошел в тройку лидеров среди визуальных платформ. Его использовали 46% участников опроса GetPayAll. Около 37% респондентов применяли сервис для коммерческих проектов и рекламы. Еще 28% пользователей отмечали экономию бюджета на дизайне. Для 19% участников исследования платформа стала инструментом личного творчества. Высокий спрос связан с качеством изображений и быстрым результатом. Особенно активно сервис выбирали дизайнеры и маркетологи.

Canva в 2025 г. использовали 61% пользователей GetPayAll. Более половины респондентов указывали на простоту интерфейса. 34% участников исследования отмечали удобство шаблонов для соцсетей и презентаций. Для 26% пользователей важной стала возможность работать в команде. Canva часто выбирали предприниматели и начинающие специалисты. Платформа стала универсальным решением для ежедневных визуальных задач. Рост популярности связан с интеграцией инструментов искусственного интеллекта.

Figma сохраняла статус ключевого сервиса для UI/UX-дизайна. Ее использовали 44% опрошенных пользователей. Около 31% респондентов работали в ней в командных проектах. Еще 24% участников исследования отмечали удобство прототипирования. Сервис чаще выбирали профессиональные дизайнеры и продуктовые команды. Высокая популярность объясняется стабильностью и возможностями совместной работы. Несмотря на рост ИИ-инструментов, Figma осталась стандартом отрасли.

Notion использовали 53% пользователей GetPayAll. Около 38% респондентов вели в нем рабочие проекты. Еще 29% участников исследования применяли сервис для личного планирования и заметок. Для 21% пользователей важной стала гибкость структуры. Платформа активно использовалась студентами и фрилансерами. Рост интереса связан с объединением задач, баз знаний и документов в одном месте.

Trello выбирали 47% опрошенных пользователей. Около 35% респондентов использовали его в рабочих командах. Еще 27% участников исследования применяли сервис для личной продуктивности. Пользователи отмечали наглядность досок и простоту освоения. Особенно часто платформу выбирали менеджеры проектов и маркетологи. Популярность объясняется понятной логикой работы и быстрым стартом без обучения.

Google Workspace использовали 56% пользователей GetPayAll. Более 40% респондентов работали с документами совместно в реальном времени. Еще 33% участников исследования отмечали удобство облачного хранения. Сервис стал стандартом для удаленных команд. Его выбирали как крупные компании, так и индивидуальные специалисты. Главная причина популярности связана с универсальностью и синхронизацией сервисов между собой.

GitHub использовали 48% участников исследования. Около 37% респондентов применяли его ежедневно в работе. Еще 22% пользователей отмечали удобство совместной разработки. Платформа оставалась ключевой для программистов и стартаперов. Высокая популярность связана с открытым сообществом и интеграциями с другими инструментами разработки.

Coursera использовали 39% пользователей GetPayAll. Более трети респондентов проходили курсы для карьерного роста. Еще 24% участников исследования отмечали международные сертификаты как важный фактор. Платформу активно выбирали специалисты до 35 лет. Рост популярности объясняется трендом на постоянное обучение и смену профессий.

Runway применяли 34% опрошенных пользователей. Около 26% респондентов использовали сервис для маркетинговых роликов. Еще 18% участников исследования отмечали экономию времени на монтаже. Платформа стала популярной среди блогеров и маркетологов. Причина роста связана с возможностью создавать видео без сложных программ.

ElevenLabs использовали 25% пользователей. Около 19% респондентов применяли его для видео и подкастов. Еще 14% участников исследования отмечали реалистичность голосов. Сервис чаще выбирали создатели контента и образовательные проекты. Популярность связана с качеством синтеза речи.

Freepik использовали 43% участников опроса. Более трети респондентов скачивали шаблоны для коммерческих задач. Еще 21% пользователей применяли сервис для презентаций. Платформа стала популярной среди малого бизнеса. Причина выбора связана с большим количеством готовых решений.

Booking использовали 42% пользователей GetPayAll. Около 28% респондентов бронировали жилье для рабочих поездок. Еще 19% участников исследования применяли сервис для личных путешествий. Рост связан с возвращением мобильного образа жизни и удаленной работы из разных городов.

Airalo использовали 31% опрошенных пользователей. Более половины из них работали удаленно во время путешествий. Еще 22% респондентов отмечали удобство подключения без физической SIM-карты. Сервис стал стандартом для цифровых кочевников. Популярность объясняется простотой и экономией на роуминге.

Аналитика GetPayAll показывает, что в 2025 г. пользователи формировали гибридные цифровые экосистемы, где рабочие инструменты соседствуют с образовательными и лайфстайл-сервисами. Средний пользователь имел 9–13 активных подписок, комбинируя инструменты для дохода, развития и личного комфорта. Лидерами стали сервисы искусственного интеллекта, платформы для дизайна и управления задачами, а также решения для обучения и мобильного образа жизни. Главный тренд года связан с переходом от разрозненных приложений к осознанному набору сервисов, которые напрямую влияют на продуктивность и качество жизни.