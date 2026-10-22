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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 203075
ИКТ 15769
Организации 11937
Ведомства 1509
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TechMedia Тематические медиа

СОБЫТИЯ


22.10.2026 Старшее поколение стало чаще искать психологическую помощь в интернете 1
18.03.2019 «Яндекс» запустил «скучную» соцсеть с искусственным интеллектом 1
12.03.2019 ФСБ заблокировала в России сверхзащищенную почту Protonmail 1
09.10.2017 «Рамблер» запустил тематические медиапроекты 1
08.06.2015 Одна из старейших соцсетей Рунета сбежала от «Яндекса» и стала платной 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

TechMedia и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3624 2
Yandex - Яндекс 9423 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1018 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5107 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16226 1
Монолит-Инфо 138 1
Ростелеком 11076 1
ОрдерКом 15 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 615 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3101 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3627 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3704 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34092 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3285 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11994 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1720 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5945 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 491 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5302 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4628 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6742 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3278 1
Web App - PWA - Progressive Web Apps - Progressive Web Applications - Прогрессивное веб-приложение 100 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9760 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13841 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8806 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2879 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12419 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24223 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55097 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7644 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1773 2
TechMedia - Мой Круг - МойКруг 41 2
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 574 2
Яндекс - Я.ру - блог-платформа 23 2
Tinder 52 1
Proton Technologies - ProtonMail - почтовый сервис 32 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
Apple iOS 8668 1
Google Android 15396 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 935 1
Широков Илья 37 2
Галушко Дмитрий 24 1
Россинская Марина 4 1
Саксон Виктор 2 1
Крючков Денис 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 169099 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1957 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3827 3
Федеральный закон 40-ФЗ - О Федеральной службе безопасности 26 1
EULA - End-User License Agreement - Лицензионное соглашение с конечным пользователем - Пользовательское соглашение 57 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1397 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9015 1
Веб-аналитика - Web Analytics 21 1
Увлечения и хобби - Hobbies 398 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1910 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6908 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3083 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6202 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 808 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16414 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3181 1
ОПК - Мины - минирование 98 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 145 3
Roem.ru - Роем.ру 49 2
TechMedia - Мегамозг 5 2
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
CNews Техноблог 62 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1481054, в очереди разбора - 724464.
Создано именных указателей - 203075.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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