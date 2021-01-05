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В Белоруссии заработала национальная электронная почта. За каждое письмо придется заплатить

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

Белоруссия на базе «Белпочты» запустила национальный сервис электронной почты. Его пользователи будут вынуждены платить за отправку всех электронных писем, при этом заказное письмо стоит в четыре раза дороже обычного. Даже уведомления о получении адресатом такого письма – платное, плюс сервис накладывает массу ограничений на содержимое писем и на прикрепляемые к ним файлы.

Все исходящие – платные

В Белоруссии заработал национальный сервис электронной почты, о чем сообщило Министерство связи и информатизации страны. Проект отличается от подавляющего большинства аналогичных сервисов, как российских, так и зарубежных, тем, что пользователям нужно будет платить за отправку буквально каждого письма.

Но раскошелиться придется не только при отправке писем. Если отправитель хочет получить уведомление о получении письма адресатом, ему придется заплатить и за него, притом каждое уведомление необходимо оплачивать отдельно.

Развитием и поддержкой нового сервиса ведает «Белпочта». На сайте ведомства указано, что отправка каждого письма будет стоить 0,42 белорусского рубля или около 12 российских рублей по курсу ЦБ на 5 января 2021 г.

Еще больше придется заплатить, если необходимо отправить заказное электронное письмо – оно обойдется в 1,5 белорусского рубля или в 43 российских. Уведомление о получении письма оценивается еще приблизительно в 11 российских рублей.

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«Белпочта» предлагает платить за то, что можно получить бесплатно

Авторизация в почте происходит по электронной цифровой подписи (ЭЦП) или по мобильному ID. Для оплаты авторы сервиса предлагают использовать ряд средств, включая платежные системы Webpay, MasterCard и Visa.

Зачем нужна национальная электронная почта

Министерство связи и информатизации объясняет запуск белорусской электронной нацпочты тем, что, данная система «позволит пересылать заказные и простые письма в электронной форме, обеспечивая безопасность и конфиденциальность переписки». На сайте министерства сказано также, что «отправлять и получать письма можно в любое время суток с мобильного телефона или компьютера».

Как работает новый белорусский сервис

Тем временем, сайт «Белпочты» сообщает: «Электронное письмо – это удобный и быстрый способ обмениваться информацией. Письмо онлайн аналогично бумажному, так как сохраняется юридическая значимость пересылки отправления».

Новый белорусский сервис позволяет отправлять электронную корреспонденцию даже тем, кто в этом сервисе не зарегистрирован. В этом случае «Белпочта» распечатает его и доставит адресату его бумажный вариант.

Максимальные ограничения

Новый сервис предлагает гражданам Белоруссии не только платить из своего кармана за каждое отправленное письмо, но еще и мириться с ограничениями, связанными с невозможностью отправки с этим письмом тех или иных файлов. К примеру, к электронке можно прикрепить лишь документы в форматах doc, docx, xls, xlsx и pdf, то есть, если, к примеру, дети захотят отправить своим родителям фотографии, они не смогут это сделать, или же им придется обходить это ограничение путем добавления снимков в документ Word или PDF-файл.

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Число ограничений в платном сервисе электронной почты зашкаливает

Но на этом ограничения не заканчиваются. К каждому письму можно прикрепить максимум три файла, размер которых не может превышать 10 МБ. То есть, если необходимо отправить четыре документа, то для этого придется «купить» у «Белпочты» два электронных письма.

И даже на текстовое сообщение письма наложены определенные лимиты. Оно не должно превышать 30 страниц.

Бесплатные сервисы пока еще доступны

На момент публикации материала сообщений о массовой блокировке в Белоруссии зарубежных бесплатных сервисов электронной почты не поступало. Однако власти страны имеют опыт блокировки таких ресурсов – в ноябре 2019 г. в немилости оказался сервис ProtonMail, обеспечивающий подлинную конфиденциальность переписки – его заблокировали, потому что с его серверов велась рассылка писем о минировании объектов на территории страны. К слову, по той же причине ProtonMail в конце января 2020 г. был заблокирован и в России.

Следует отметить, власти Белоруссии могут лишить граждан и гостей страны вообще всех интернет-сервисов. Как сообщал CNews, первая в истории блокировка Сети в масштабах всей страны в Белоруссии началась 9 августа 2020 г. в 9 утра по Москве, в день выборов президента страны, спровоцировавших массовые протесты – белорусы не были согласны с победой действующего президента Александра Лукашенко.



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