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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 195999
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Франция Бретань

Франция - Бретань

СОБЫТИЯ


10.06.2026 Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа 1
30.10.2024 Популярное приложение для фитнеса раскрыло конфиденциальные передвижения Путина, Байдена, Трампа и Камалы Харрис 1
27.08.2018 Франция отказывается от стационарных телефонов окончательно и навсегда. Опрос 1
20.08.2014 Yves Rocher внедряет систему WiFi-аналитики 1
05.07.2012 50 лет назад состоялась первая спутниковая ТВ-трансляция 1
02.10.2008 Франция потеряла два палубных штурмовика 1
03.08.2006 SNCF предоставит услугу заказа билетов с помощью MMS 1
07.07.2006 "Французский Google Earth" изуродован цензурой 1
07.07.2006 "Французский Google Earth" изуродован цензурой 1
29.12.2001 Trium планирует увеличить свою долю GSM-телефонов на филиппинском рынке 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Франция и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12566 2
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 1
AT&T Inc 1723 1
Fitbit 61 1
Gigaset Communications GmbH - Siemens Home and Office Communication Devices 83 1
НПО Аналитика 25 1
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 277 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Yves Rocher - Ив Роше 35 1
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 20 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1398 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1888 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4916 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3439 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 32 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 104 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 1
L’Association Française des Utilisateurs des Télécommunications - Ассоциации пользователей телекома 1 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2327 2
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data - Обфускация данных 148 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4816 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7859 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6393 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9180 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8038 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34029 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26429 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2367 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22295 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17742 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3045 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11993 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15317 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8637 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60560 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1736 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1530 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7519 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9741 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9894 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32950 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5796 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23963 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11621 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29483 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1265 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1413 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 1
HIPAA - Health Insurance Portability and Accountability Act - Закон о переносимости и подотчетности медицинского страхования 1996 года 68 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2456 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8463 1
Wi-Fi-аналитика - Беспроводная аналитика 21 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1358 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13581 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6792 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4712 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2281 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22639 1
Google Earth - Google Планета Земля 490 2
Strava 17 1
НПО Аналитика - Retail Instruments 14 1
Chirac Jacques - Ширак Жак 23 2
Bouvier Arnaud - Бувье Арно 1 1
Путин Владимир 3441 1
Могилевский Михаил 33 1
Macron Emmanuel - Макрон Эмманюэль 18 1
Dupré Bernard - Дюпре Бернард 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 668 1
Gény-Stephann Delphine - Гени-Стефанн Дельфина 1 1
Benatar Laurent - Бенатар Лоран 1 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 1
Косаченко Денис 1 1
Harris Kamala - Харрис Камала 7 1
Франция - Французская Республика 8102 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54246 4
Россия - РФ - Российская федерация 163708 3
Земля - планета Солнечной системы 10819 2
Индия - Bharat 5816 2
Атлантический океан - Атлантика - Атлантический регион 315 2
Израиль 2829 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1082 2
Беларусь - Брестская область - Брест 64 2
Европа 24873 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13718 1
Азия - Азиатский регион 5872 1
Япония 13730 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3113 1
Сингапур - Республика 1933 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1809 1
Китай - Тайвань 4220 1
Великобритания - Лондон 2427 1
Малайзия 915 1
Филиппины - Республика 592 1
США - Флорида 779 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5441 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 249 1
США - Монтана 53 1
Великобритания - Лондон - Букингемский дворец - Buckingham Palace 12 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56802 4
Цензура - Свобода слово 514 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1892 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10115 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26881 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6082 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9050 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6419 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 815 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1218 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1502 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3352 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52763 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8677 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7345 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7265 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6626 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3100 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 856 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1113 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 369 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2674 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11123 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2011 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 294 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1895 1
Ботаника - Растения - Plantae 1149 1
Здравоохранение - Нервная система - Бессонница - инсомния - асомния - агрипния 27 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11525 1
Le Parisien 6 1
Le Monde 30 1
Discovery Research Group 22 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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