Павлу Дурову разрешили покинуть Францию. Он уже в Эмиратах

Французской суд разрешил основателю Telegram Павлу Дурову покинуть страну, и сейчас предприниматель уже находится в ОАЭ. Дурова задержали в Париже в 2024 г. по обвинению в противоправной деятельности с помощью Telegram. Утверждается, что после ареста Дуров осознал тяжесть предъявленных ему обвинений, а Telegram стал активнее сотрудничать с европейскими властями.

Павел Дуров покинул Францию

Суд Франции изменил условия освобождения под залог основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова и разрешил ему покинуть страну на несколько недель. Об этом сообщает французское агентство AFP со ссылкой на свои источники. Утверждается, что Дуров уже покинул Францию и вылетел в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где расположена штаб-квартира Telegram.

Официальных комментариев от Дурова и команды Telegram по данному вопросу не поступало.

Личная страница Павла Дурова во "ВКонтакте" Суд разрешил основателю Telegram Павлу Дурову покинуть Францию

Павел Дуров был арестован в августе 2024 г. по прилету в аэропорт Парижа на частном самолете. Вместе с Дуровым были задержаны его девушка, криптокоуч Юлия Вавилова и охранник. Спутников Дурова вскоре отпустили, но у его девушки случился выкидыш. Позднее суд выпустил на свободу и самого Дурова, но под залог размером 5 млн евро и обязательство не покидать страну и отмечаться в полиции два раза в неделю.

В чем обвиняют Павла Дурова

Дурову были предъявлены обвинения по шести пунктам: сговор с целью администрирования онлайн-платформы для обеспечения возможности проведения незаконных транзакции в составе организационной группы; отказ предоставить информацию по запросам уполномоченных органов; соучастие в распространении хакерских программ, распространении, изображений несовершеннолетних порнографического характера организационной группой, распространении наркотиков, а также соучастие в мошенничестве организационной группой; обмывание денег, полученных в результате действия организационной преступной группы; предоставление криптографических услуг, направленных на обеспечение конфиденциальности, без обязательного декларирования; незаконное предоставление и импорт средств криптографии.

В совокупности Дурова грозит до 10 лет заключения. В то же время издание Politico писало, что предъявленное Дурову обвинение в нарушении французского закона о криптографии выглядит странным: закон был принят в 2004 г., он обязывает уведомлять власти Франции об использовании криптографических услуг, однако на практике он не применялся. Также власти Франции предъявили обвинение брату Павла Дурова Николаю, техническому директору Telegram.

После ареста Дурова свое расследование в отношении использования Telegram для противоправной деятельности начали власти Бельгии. Также расследование стали проводить власти Евросоюза ЕС. Законодательство Евросоюза - Digital Service Act (DSA) - обязывает интернет-платформы соблюдать европейские нормы, если их аудитория в странах-членах ЕС превышает 45 млн. В начале 2024 г. Telegram заявил, что его аудитория в ЕС составляет 41 млн.

Позиции Павла Дурова и Эммануэля Макрона

AFP утверждает, что смогло ознакомиться с протоколом судебного допроса Дурова в декабре 2024 г. Предприниматель сначала утверждал, что власти Франции не предупреждали его о противоправной деятельности Telegram. Однако затем Дуров сообщил, что, находясь в заключении, он осознал серьезность предъявленных им обвинений. После указанных событий Telegram активнее сотрудничать с европейскими властями.

У Дурова четыре гражданства: России, ОАЭ, Франции и островного государства Сент-Китс и Невис. Газета Wall Street Journal писала, что в 2018 г. Дуров встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном (Emmanuel Macron), и тот предлагал ему перенести штаб-квартиру telegram в Париж. От этого предложения Дуров отказался, но был запущен процесс предоставления Дурову французского гражданства. Формальным поводом стало весьма редкое основанием - «вклад франкоязычного иностранца в международное признание Франции»). Во время допросов Дуров подчеркивал свою близость к Макрону, пишет AFP.

Сам Эммануэль Макрон призвал не политизировать арест Дурова и заверил, что Франция остается приверженной свободе слове и инновациям. При этом глава Франции поддержал свое решение о предоставление гражданства Дурову, так как это соответствует стратегии Франции поддерживать тех, кто «сияет в мире».

В то же время в защиту Дурова выступили миллиардер, владелец социальной сети X Илон Макс (Elon Musk, возглавивший Департамент эффективности в администрации Президента США Дональда Трампа (Donald Tramp), венчурный инвестор Джеффри Сакс (Jeffrey David Sachs), основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски (Chris Pawlowski) и другие.