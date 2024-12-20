Сурков Антон
Сурков Антон и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1008 8
|Селиванов Дмитрий 51 8
|Матвеева Татьяна 104 7
|Фишер Андрей 74 7
|Иванов Андрей 55 7
|Новиков Андрей 32 7
|Богданов Александр 20 7
|Cычев Алексей 8 7
|Похлебаев Александр 7 7
|Катамадзе Анна 101 6
|Емельянова Наталья 7 5
|Кошкин Андрей 21 4
|Попов Сергей 135 3
|Евраев Михаил 262 3
|Новиков Павел 97 3
|Козырев Алексей 321 3
|Авербах Владимир 126 3
|Шаблыков Никита 29 3
|Веригин Илья 33 3
|Дубинин Александр 19 3
|Паршина Татьяна 7 3
|Зуев Игорь 8 3
|Макашин Иван 3 3
|Кузнецов Сергей 154 2
|Калина Роман 62 2
|Солопов Вячеслав 37 2
|Подобайло Николай 16 2
|Стисон Мария 3 2
|Чаркин Евгений 296 1
|Шипов Савва 101 1
|Чамара Денис 59 1
|Иванов Алексей 131 1
|Ципорин Павел 102 1
|Рахтеенко Владимир 41 1
|Бутенко Юрий 65 1
|Кузнецов Николай 23 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Размахаев Сергей 42 1
|Соколов Олег 51 1
|Волков Никита 79 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 8
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 8
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 7
|Gartner - Гартнер 3556 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.