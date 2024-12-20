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Индексная книга (каталог) CNews*
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Сурков Антон



20.12.2024 Исследователи из ВШЭ разработали Python-библиотеку для анализа данных движений глаз 1
13.11.2017 Как бизнес учит государство «цифровизации» 1
30.10.2017 В секции CNews FORUM «Госсектор» выступят представители федеральных и региональных госструктур 1
26.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
19.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
14.09.2017 Докладчики и участники конференции CNews «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
06.09.2017 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
31.08.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
15.08.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
07.08.2017 Конференция CNews. «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Сурков Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Бинго-Софт - Акцент 10 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 3
Promt - Промт 293 3
Юнидата - Юнидата технолоджи - Unidata 49 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 2
Мегар 8 2
Ростелеком 9701 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
RedSys - РедСис 74 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 122 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 1
Открытые технологии 701 1
ИИ-Технологии 104 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 9
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 9
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 7
Федеральное казначейство России 1772 7
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 214 2
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 66 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 24 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 19 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 8
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
G2G - Government-to-Government - Между государством и государственными служащими 22 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 769 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 569 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 324 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1738 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 763 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1224 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1987 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 1
Сервер приложений - Application server 334 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1719 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Linux OS 9937 1
ГИС ТОР КНД - Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности 15 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
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Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
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Россия - ПФО - Мордовия Республика 603 1
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 694 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 1
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Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 597 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 8
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
CNews AWARDS - награда 519 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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