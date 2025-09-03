Разделы

Чехович Юрий


УПОМИНАНИЯ


03.09.2025 На российском рынке академической экспертизы появился новый сервис проверки текстов и ИИ-контента 1
06.09.2024 Российский совет по международным делам стал клиентом «Антиплагиата» 1
24.07.2024 «Антиплагиат»: каждая пятая работа российских студентов имеет следы ИИ 1
29.01.2024 МГПУ и «Антиплагиат» совместно будут бороться с неэтичным использованием искусственного интеллекта в научных работах 1
15.05.2023 «Антиплагиат» выявляет текст, созданный ChatGPT 1
13.05.2010 Особенности прогнозирования в условиях быстрой изменчивости ситуации 2

Антиплагиат 19 4
Flexis - Флексис 14 1
BIGroup Labs - Business Intelligence Group Labs - БИГРУПП ЛАБС 1 1
Московская Биржа - Forecsys - Форексис - ПроКомплаенс - ProCompliance 11 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16326 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3686 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70419 2
MEMC - Motion Estimation, Motion Compensation - технология сглаживания картинки 153 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21530 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 185 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5620 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 484 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 847 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6037 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11051 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3383 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 233 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3407 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3877 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 133 1
OpenAI ChatGPT 459 1
Реморенко Игорь 7 1
Грабовой Андрей 1 1
Климов Артем 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152679 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44904 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31002 3
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 244 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53777 1
НКО - Некоммерческая организация 532 1
Образование в России 2470 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50182 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14600 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6169 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25332 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10349 1
Энергетика - Energy - Energetically 5379 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2250 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 980 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1215 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 1
РАН - Российская академия наук 1968 1
