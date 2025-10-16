Нейросети убивают высшее образование в ИТ. Выпусников вузов после учебы не берут на работу – вместо них трудятся алгоритмы

Найм выпускников ИТ-вузов сократился почти в полтора раза из-за искусственного интеллекта. Нейросети давно натренировались выполнять работу, которую обычно поручают специалистам самого начального уровня, которые только что получили диплом, потратив на него несколько лет своей жизни.

Годы жизни в обмен на безработицу

Объемы найма выпускников с ИТ-специальностью за последний сократились на 46% и могут упасть на 53% в обозримом будущем, пишет The Register. Другими словами, для них стало на 46% меньше вакансий. Найти работу, имея на руках только диплом ИТ-специалиста и не располагая при этом навыками и опытом, становится все сложнее из-за нейросетей.

Современный искусственный интеллект совершенствуется с каждым днем и уже нынешнем этапе своего развития способен полностью заменить ИТ-сотрудников начального уровня, то есть джунов.

Нейросети прекрасно справляются с задачами базового уровня, которые еще несколько лет назад поручали выполнять выпускникам технических вузов. Это начальное программирование, анализ данных и другие ИТ-задания, не требующие гигантского багажа знаний и многолетнего опыта работы.

Безусловно, компаниям по-прежнему не обойтись без технических специалистов, но теперь они трижды подумают, прежде чем нанимать джуна. Ведь они сразу могут принять в штат более опытного работника – мидла или даже сеньора, а простые задачи делегировать искусственному интеллекту.

Нейросеть «Кандинский» Искусственный интеллект, может, и помогает в работе. Но он также и мешает получить ее

The Register пишет, что замена начинающих ИТ-специалистов нейросетями создает порочный круг. Выпускники ИТ-вузов лишаются возможности найти первую работу по специальности или хотя бы своей сфере и получить начальный опыт, а это через пять лет может привести к сокращению количества мидлов. За эти годы многие из них дорастут до сеньоров, а вот джуны, которых не принимают на работу, не смогут развиться до мидла.

Статистика не врет

Информацию о падении интереса работодателей к джунам из-за ИИ опубликовал также британский Институт работодателей студентов (Institute of Student Employers, ISE). Это независимая некоммерческая профессиональная организация, в которую входят свыше 750 компаний, занимающихся наймом и развитием выпускников в Великобритании.

Согласно общим данным ISE, общий объем найма выпускников вузов по всем направлениям сократился на 8% процентов в годовом исчислении. Это первый такой случай со времен пандемии коронавируса в 2020 г. – тогда падение составило 12%.

В нынешних реалиях больше всего пострадали выпускники медицинских и ИТ-вузов. «Это сложный рынок для студентов и молодежи в целом. На рынке труда нет большой текучести кадров, и молодые люди страдают», – сказали представители ISE изданию Financial Times.

В то же время даже начинающие специалисты, умеющие работать с нейросетями, очень востребованы среди работодателей. 46% организаций стремятся нанимать специалистов с такими навыками.

Не найти работу и быть уволенным

В ИТ-сфере искусственный интеллект часто мешает не только найти новую работу, но и удержаться на нынешней. Яркий пример – в июле 2025 г. Microsoft уволила 200 инженеров, которых заменила нейросетью, натренированной ими же.

И это не единичный случай, а с недавних пор стандартная практика. В 2023 г. CNews писал, что стартап Duukan по предоставлению услуг техподдержки уволил всех операторов колл-центра и заменил их нейросетью, отчего его бизнес резко пошел в рост.

В 2025 г. компании Salesforce, Workday и ряд других предприятий объявили о сокращении тысяч рабочих мест и последующем внедрении ИИ. Аналогичного плана придерживается и IBM.

Око за око

Начинающие ИТ-специалисты начали активно использовать искусственный интеллект для повышения своих шансов на трудоустройство. Например, они могут делегировать ему выполнение тестовых заданий.

Компании со своей стороны стараются бороться с этим. 79% работодателей заявили, что перестраивают свои процессы подбора персонала в связи с развитием искусственного интеллекта.

В то же время нельзя сказать, что работодатели активно используют искусственный интеллект в процесс найма нового сотрудника, по крайней мере, в Великобритании. Институт ISE обнаружил, что, хотя более половины работодателей применяют автоматизированные системы для полного управления некоторыми аспектами тестирования кандидатов на вакансии, именно нейросети применяются здесь крайне редко.

Работодатели чаще всего используют ИИ в геймифицированных оценках, но даже там уровень внедрения составляет всего 15%. Но, по прогнозам ISE, внедрение ИИ, вероятно, будет расти, особенно по мере того, как студенты будут все активнее использовать нейросети при попытках получить заветную должность.