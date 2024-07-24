«Антиплагиат»: каждая пятая работа российских студентов имеет следы ИИ

Весной 2024 г. подписчики проверили в системе «Антиплагиат» 3,2 млн работ. Почти 600 тыс. из них имели признаки машинной генерации. При этом доля работ с признаками ИИ сильно зависит от вуза – она изменяется от 2% до 58%. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Антиплагиат».

Система «Антиплагиат» используется в 80% всех высших учебных заведений России для проверки учебных работ. В начале мая 2023 г. в системе появился детектор ИИ – модуль, который выявляет признаки того, что студент использовал в работе сгенерированный текст. Таком образом, уже вторую сессию все выпускные работы этих вузов проверялись на наличие признаков использования ИИ.

Юрий Чехович, исполнительный директор: «Через «Антиплагиат» ежегодно проходит огромное количество работ. Мы так или иначе проверяем практически все открытые документы, которые создаются в нашей стране. На основе статистики системы «Антиплагиат» мы можем делать выводы о реальном положении дел с использованием ИИ в студенческих работах российских студентов. Мы имеем возможность максимально быстро реагировать на нововведения в популярных генеративных моделях».

Генеративные сервисы в последние годы развиваются очень активно. Поэтому специалисты компании «Антиплагиат» постоянно дообучают алгоритмы детектора ИИ.

Андрей Грабовой, руководитель отдела исследований: «Чаще всего пользователи системы «Антиплагиат» проверяют довольно большие документы. Например, курсовые работы, дипломы и диссертации содержат от нескольких десятков страниц до сотен и даже тысяч. Это намного больше текста, чем содержится в новостной заметке или на средней интернет-странице. Такая особенность потребовала адаптации методов, которые изначально были предназначены для работы с короткими текстами».

Компания «Антиплагиат» придерживается прежней позиции в вопросе использования генеративных сервисов для написания учебных работ – студентов необходимо учить пользоваться технологиями ответственно и разумно, а не вводить запрет на использование новых технологий. В рамках этой миссии «Антиплагиат» работает в связке с вузами-партнерами: помогает им разрабатывать регламенты для работы с ИИ, регулярно проводит тренинги с преподавателями и студентами.

Сегодня на рынке существует немало сервисов для определения ИИ текста. Однако через систему «Антиплагиат» проходят работы большей части российских вузов. Только за эту сессию были проверены более 3 млн работ. Это позволяет компании в полном масштабе оценить ситуацию с использованием ИИ текстов в студенческих работах в России.