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Скворцова Ирина
|28.04.2025
|Сеть «ЛабКвест» внедрила личный кабинет пациента на базе сервиса N3.Health MILA 1
|23.09.2008
|«Рамблер» рассказал о своих убытках 1
Скворцова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 923 1
|Google LLC 11919 1
|Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1100 1
|Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 375 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2203 1
|Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9388 1
|AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Персонализированная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 182 1
|Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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