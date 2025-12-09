Международный Центр Фертильности запустил телемедицину от N3.Health для пациентов из России и из-за рубежа

Клиника Международный Центр Фертильности (МЦФ) внедрила систему цифровых сервисов на базе решения MILA от компании «ЭлНетМед» (платформа N3.Health). Клиника предоставляет услуги по лечению бесплодия на высоком мировом уровне и принимает большое количество пациентов из России, Европы и со всего мира. Об этом CNews сообщили представители «ЭлНетМед».

MILA позволяет врачам акушерам-гинекологам-репродуктологам, соблюдая требования законодательства, проводить телемедицинские консультации для пациентов, проживающих в регионах России и за рубежом. Личный кабинет MILA доступен пациентам как в веб-версии, так и через мобильное приложение iOS и Android. Система обеспечивает онлайн-запись к узкопрофильным специалистам, обмен медицинскими документами, общение в чате в защищенном контуре, проведение телемедицинских консультаций и их оплату.

Клиника МЦФ настаивала на предоставлении пациентам возможности заранее отправлять объемные пакеты медицинских документов, чтобы врачи могли детально подготовиться к телемедицинской консультации. Эту задачу решил встроенный в платформу MILA сервис интегрированной медицинской карты, благодаря которому пациент может добавить медицинские документы и далее управлять доступом к ним. Удобство MILA заключается и в том, что система способна искать и автоматически загружать в медкарту документы из тысяч российских клиник, подключенных к платформе N3.Health.

Проект внедрения MILA в клинике МЦФ был реализован в три этапа с апреля по ноябрь 2025 г. и включал в том числе разработку новых регламентов и стандартов внутри МЦФ, обучение врачей и медицинских координаторов. На данный момент к сервису подключены пять акушеров-гинекологов-репродуктологов и проведено 58 консультаций. Внедрение MILA позволило пациентам из других городов еще до приезда в клинику получать как можно больше информации о враче и подходе к лечению, а клинике МЦФ – расширить географию присутствия, повысить удовлетворенность пациентов и показатель конверсии.

«Для нас это не просто технологический проект, а важный элемент принятой в МЦФ культуры заботы. Дистанционные консультации и возможность прямого общения в чате позволяют укреплять доверие к конкретному врачу и клинике, а также создавать больше спокойствия для пациентов. Врач может оперативно отвечать на вопросы и сопровождать лечение, что повышает комфорт и качество медицинского процесса. Мы благодарны команде «ЭлНетМед» за партнерский подход и поддержку на каждом этапе», – сказала Ольга Виташевская, директор по сервису и развитию Международного Центра Фертильности.

«В репродуктивной медицине, где важен каждый этап долгого пути, непрерывная коммуникация — ключевой фактор успеха. MILA помогает выстраивать долгосрочные отношения с пациентами, заменяя телемедицинскими консультациями часть очных визитов, что экономит силы, время и расходы пациентов из разных городов и стран. А гибкость платформы N3.Health позволяет оптимизировать созданные IT-решения под индивидуальные потребности заказчика», – отметила Ирина Скворцова, руководитель проекта MILA компании «ЭлНетМед» (интеграционная платформа N3.Health).