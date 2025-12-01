Компания «Первый Бит» помогла сети медклиник организовать справедливый расчет зарплаты и сократить потерю звонков колл-центра

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» реализовал комплексный проект по автоматизации сети медицинских центров «УЗИ-студия» в Новосибирске.

Внедрение решений «БИТ.Управление медицинским центром», «БИТ.Phone», «БИТ.АТС» и «БИТ.Аналитика» привело к уменьшению потерь звонков затрат контакт-центра на 20%, значительному повышению скорости работы диагностического отделения и точному расчету зарплаты по пяти схемам мотивации.

До обращения к компании «Первый Бит» за автоматизацией работы в сети клиник «УЗИ-студия» каждый ключевой бизнес-процесс — от работы контакт-центра до хранения медицинских данных и расчета заработной платы — осуществлялся в отдельных программах, что требовало значительных трудозатрат на ручную обработку информации.

«Для нас было критически важно не просто автоматизировать рутину, но и получить интегрированную систему, которая дает быстрый экономический эффект и повышает удовлетворенность наших пациентов. Специалисты «Первого Бита» позволили закрыть эти задачи комплексно: от момента первого звонка до формирования цифровой истории пациента», — отметил руководитель сети «УЗИ-студия» Михаил Николаевич.

Интегрированные решения «БИТ.Phone», «БИТ.АТС» и «БИТ.Аналитика» централизовали все операции контакт-центра. Теперь при входящем звонке карточка пациента автоматически открывается в медицинской информационной системе, что помогает операторам вести более качественный диалог. Это привело к сокращению времени обработки вызовов и повышению уровня сервиса.

Автоматизация этого контура позволила клинике сократить две штатные единицы администраторов и отказаться от дорогостоящего облачного хранилища записей разговоров, которое ежемесячно обходилось в 15 тыс. руб. Это привело к снижению затрат по этому направлению на 20%, увеличению количества обрабатываемых звонков и появлению у руководства подробной аналитики по работе операторов.

Вторым ключевым направлением проекта стала организация централизованного хранения результатов УЗИ-исследований в МИС «БИТ.Управление медицинским центром Корп» («БИТ.УМЦ»). Специалисты «Первого Бита» настроили интеграцию между медицинской информационной системой и диагностическим оборудованием через PACS и RIS серверы.

Теперь врачи отправляют задания на аппараты напрямую из карточки пациента в МИС и мгновенно получают готовые снимки, которые сохраняются в едином цифровом архиве. Это значительно повысило производительность диагностического отделения, предоставив врачам мгновенный доступ ко всей медицинской информации в любое время.

Также в «БИТ.УМЦ» была разработана система расчета заработной платы, учитывающая индивидуальные параметры каждого сотрудника. Были реализованы пять обособленных алгоритмов расчета заработной платы: по баллам (на основе индивидуальной стоимости балла); по проценту от продаж (с учетом индивидуального процента премии от суммы продаж без скидок); по рабочим часам (расчет как произведение отработанных часов на индивидуальную ставку часа); по активностям администраторов (с учетом стоимости каждой активности); по заявкам с баллами для операторов.

Внедрение новой системы расчета заработной платы повысило прозрачность и справедливость начислений, что положительно сказалось на мотивации персонала и снизило количество спорных ситуаций. Автоматизация расчетов позволила значительно сократить время, затрачиваемое на подготовку и проверку начислений, а также снизить риск ошибок, связанных с человеческим фактором.

Для повышения безопасности и контроля доступа была доработана форма элемента справочника «Сотрудники», чтобы исключить возможность несанкционированного изменения параметров расчета. Важной частью проекта стало обучение сотрудников заказчика работе с новым функционалом, что позволило быстро освоить систему и минимизировать ошибки при расчетах.

«БИТ.Управление медицинским центром» в связке с телефонией и аналитикой не только решает текущие операционные задачи, но и создает технологический фундамент для масштабирования бизнеса. Среди медклиник мы наблюдаем заметное повышение спроса на подобные комплексные решения», — сказала менеджер по работе с медицинскими клиниками компании «Первый Бит» в Челябинске Анна Павлова.

Внедрение программных решений было выполнено специалистами челябинского офиса компании «Первый Бит» в сжатые сроки. Основной этап работ занял около двух недель, а полный цикл проекта уложился в два месяца.