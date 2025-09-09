Салон красоты «Комильфо» перешел на единую ИТ-систему, снизив затраты на ИТ в 1,5 раза

ИТ-интегратор «Первый Бит» завершил цифровую трансформацию бизнес-процессов премиального салона красоты «Комильфо» (Челябинск). Салон перешел с разрозненных систем на единую платформу «Бит.Управление медицинским центром», объединившую складской учет, CRM-контур и ведение расписания, интеграцию с сайтом клиники и передачу данных в ЕГИСЗ.

Консолидация данных позволила «Комильфо» в полтора раза снизить затраты на содержание учетных систем, в два раза ускорить обработку звонков и в пять раз быстрее получать управленческую отчетность.

Долгое время салон «Комильфо» использовал собственную систему для управления складом и регистратурой, а также отдельные решения для бухгалтерии, кадров и онлайн-касс. Такой подход приводил к большим временным затратам из-за ручного вводу данных и высоким расходам на поддержку ИТ-систем.

Руководство приняло стратегическое решение о консолидации всех учетных систем в едином решении на базе «1С» — «Бит.Управление медицинским центром» («Бит.УМЦ»). В качестве исполнителя был выбран разработчик системы в лице челябинской команды интегратора «Первый Бит».

Факт того, что «Бит.УМЦ» уже использовалась в «Комильфо» для кассовых операций, позволил команде проекта сразу перейти к разработке нужного функционала, пропустив этап первоначального внедрения.

«В блоке «Складской учет» была полностью автоматизирована работа склада. Мы не только перенесли данные и функциональность из предыдущей системы, но и внесли несколько улучшений. Например, теперь материалы списываются автоматически при оформлении услуги, если заданы нормы расхода, но всегда остается возможность сделать списание вручную», — сказала менеджер по проектному сопровождению медицинских клиник компании «Первый Бит» в Челябинске Анна Павлова.

Для автоматизации телефонии использовался комплекс решений «Бит.АТС» и «Бит.Phone», бесшовно интегрированный с «Бит.УМЦ». Интеграция с телефонией и сайтом салона исключила ошибки двойной записи и ускорила процесс обслуживания клиентов. При звонке автоматически открывается карточка клиента с историей посещений, а система предлагает только свободные окна для записи.

Для косметологического направления была успешно реализована передача данных в ЕГИСЗ через модуль N3.Health, что обеспечило полное соответствие требованиям законодательства. Особенностью проекта стала настройка передачи 119 СЭМД протокола консультации, необходимого для организаций с лицензией на косметологию.

Переход на единую систему управления значительно упростил работу салона красоты. Теперь сотрудники тратят меньше времени на рутинные операции, быстрее получают необходимую отчетность и могут больше внимания уделять качеству обслуживания клиентов.

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» продолжает сотрудничество с салоном красоты «Комильфо», обеспечивая дальнейшее развитие и поддержку внедренных решений.