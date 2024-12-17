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Богдашев Дмитрий



17.12.2024 Российские предприниматели смогут заменить платежные терминалы смартфонами 1
17.03.2021 QIWI запустила бесконтактный платежный сервис на базе технологии SoftPOS 1
01.11.2017 2can вводит смарт-ставку комиссии по эквайрингу 1
22.06.2017 «Смартфин» представила в России мобильный терминал для приема бесконтактных платежей 1
10.05.2017 2can вводит новый тариф для кассового решения «ШТРИХ-М: Кассир А» 1
20.04.2017 Сервис 2can&ibox представил онлайн-кассу для малого и среднего бизнеса 1
10.04.2017 «Смартфин» приобрел складской сервис Store&Cash 1
03.04.2017 Оборот сервиса мобильного эквайринга 2can&ibox достиг в I квартале 2017 года 8 млрд рублей 1
13.02.2017 Московские курьеры «Почты России» смогут принимать к оплате банковские карты 1
01.12.2016 Мобильный эквайринг 2сan&ibox интегрирован с мобильной платформой «1С:Предприятие 8» 1
23.11.2016 2can&ibox подключит клиентов к оператору фискальных данных «ОФД-Я» 1
07.11.2016 Ежемесячный оборот mPOS-сервиса 2can&ibox превысил 1 млрд руб. 1
24.10.2016 mPOS-терминалы 2can&ibox готовы к приему платежей Samsung Pay 1
05.09.2016 Сервис мобильного эквайринга 2can&ibox снизил комиссию для малого и среднего бизнеса 1
17.08.2016 Агенты «Ренессанс страхования» начали использовать мобильные технологии оплаты 1
13.07.2016 Lamoda переходит на мобильный эквайринг с помощью ВТБ24 1
04.03.2016 2can&ibox стал партнером Бинбанка в рамках сервиса мобильного эквайринга 1
29.01.2016 «Ингосстрах» выдал агентам mPOS-терминалы 1
02.12.2015 Клиентам iBank стал доступен мобильный эквайринг 1
26.06.2012 «Инвестбанк» перевел все филиалы на АБС «Банкир/ПРО» 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Богдашев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Смартфин - 2can&ibox 48 19
8213 3
Samsung Electronics 10255 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 2
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 49 2
Штрих-М НТЦ 59 2
Yandex - Яндекс 7340 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 39 1
Thales - Gemalto 182 1
Google LLC 11775 1
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 1
Apple Inc 12101 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
VK - YClients - УайКлаентс 39 1
ВТБ - ВТБ24 665 5
Visa International 1949 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 4
Ингосстрах СПАО 421 3
GFG - Lamoda - Купишуз 164 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 2
NanduQ - Qiwi 996 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 2
КСЭ - Курьер Сервис Экспресс 19 2
РЕСО-Гарантия СК 44 2
Тануки 19 2
Почта России ПАО 2112 1
Альфа-Банк 1769 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Ренессанс Страхование 160 1
Русский стандарт Банк 441 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Block - Square 197 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Интерактивный Банк - iBank 19 1
Банк Сбережений и Кредита АКБ - С банк - СТБ, Столичный Торговый Банк - Сберкред Банк - Моссибинтербанк - Столичный торговый банк - Академхимбанк - Инвестбанк АКБ - Конверсбанк МФГ - Гранкомбанк, ГРАН Коммерческий банк - Воронежпромбанк - Воронежский Пром 25 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 13
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 11
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1533 10
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 497 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 891 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1700 3
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Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5895 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 2
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 2
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Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
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Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1024 1
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1477 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
Google Android 13994 5
Apple Pay 489 3
Samsung Pay 291 3
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 405 3
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 20 2
Samsung Galaxy Note 695 1
Samsung Galaxy 955 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Samsung MST - Magnetic Secure Transmission - Магнитная безопасная передача 32 1
GFG - Lamoda LM Express 11 1
Бифит - iBank 54 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 586 1
Google Android 7 - Android Nougat 214 1
Samsung Galaxy S7 - смартфон 136 1
Смартфин - 2can Склад 1 1
Смартфин - 2can Касса 1 1
Samsung Galaxy S6 - смартфон 149 1
Штрих-М Кассир 3 1
Штрих-М ON-LINE 2 1
Штрих-М TAB 1 1
CSBI БАНКИР/ПРО АБС 14 1
Киричек Алексей 66 1
Аксельрод Илья 17 1
Бухтияров Андрей 18 1
Rogowski Paul - Роговски Пол 4 1
Протопопов Андрей 27 1
Крайник Александр 5 1
Сивков Валерий 1 1
Сивцова Наталья 1 1
Семенихин Вячеслав 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 3
Казахстан - Республика 5526 2
Беларусь - Белоруссия 5664 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Украина 7608 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Молдавия - Республика Молдова 709 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 6
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 276 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 3
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 2
Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 82 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Ergonomics - Эргономика 1597 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1649 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 64 1
ПЛАС-Форум 14 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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