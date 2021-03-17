QIWI запустила бесконтактный платежный сервис на базе технологии SoftPOS

Группа QIWI запустила новое решение на базе передовой технологии SoftPOS, которая только тестируется в России. Сервис реализован в партнерстве с компанией «Смартфин», которая развивает SoftPOS технологию под брендом «tap2go». Технология позволяет использовать Android-смартфон в качестве терминала для бесконтактного приема денежных средств с бесконтактных банковских карт или устройств с Google Pay и Apple Pay.

Для подключения опции в приложении QIWI Кошелька необходимо перейти в раздел «Пополнить» и опцию «Бесконтактно через tap2go», после чего единоразово пройти регистрацию в приложении сервиса tap2go. В результате в QIWI Кошельке появится возможность пополнения в одно касание, приложив устройство к другому смартфону. В рамках пилотного запуска решение доступно для части пользователей QIWI Кошелька, выбранных случайный образом. Через два месяца планируется масштабирование сервиса на всех пользователей.

Сервис доступен на устройствах Android, соответствующих критериям: ОС Android 7.0 и выше; наличие NFC-модуля; наличие Play Market и других сервисов Google.

«Мы видим большой потенциал в развитии решений SoftPOS для рынка офлайн-платежей. Поэтому QIWI стала одной из первых компаний в России, запустивших эту технологию для развития своих платежных сервисов», — сказал Андрей Протопопов, CEO платежного сегмента группы QIWI.

Следующим этапом развития сервиса станет расширение его функционала под задачи малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. В перспективе это даст возможность финансово недообслуженным сегментам рынка, традиционно имеющим дело с наличной оплатой товаров и услуг, получить надежное цифровое платежное решение с удобным интерфейсом.

«Запуск инновационного продукта – пополнение электронного кошелька QIWI с использованием SoftPOS-решения tap2go от АО «Смартфин» – результат плодотворного сотрудничества двух лидеров своих сегментов рынка», — говорит генеральный директор Смартфин Дмитрий Богдашев, «Малый бизнес сейчас борется с последствиями пандемии, в этом сегменте значительно растет спрос на бесконтактные способы оплаты, что неминуемо вызовет большой интерес к этому не имеющему аналогов сервису и позволит предпринимателям увеличить объемы бизнеса, не вкладывая средств в дорогостоящее банковское оборудование».

QIWI также уделила большое внимание безопасности данных и транзакций в приложении. SoftPOS-сервис tap2go проходит сертификацию по безопасности в аккредитованной международными платежными системами лаборатории, защищен новейшими разработками в области криптографии и обеспечивает надлежащую сохранность критичных данных банковских карт и операций по ним.