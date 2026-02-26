Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190973
ИКТ 14730
Организации 11410
Ведомства 1494
Ассоциации 1082
Технологии 3553
Системы 26625
Персоны 83055
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

Беспрозванных Алексей


СОБЫТИЯ


26.02.2026 С видами на Юго-Восточную Азию: российский ИT-разработчик Voxys выходит на рынок Индонезии 1
14.06.2024 Сбербанк и правительство Калининградской области планируют совместно развивать проекты на основе ИИ 3
06.06.2024 Инфраструктурный оператор «Новые башни» планирует инвестировать более 500 млн руб. в развитие телеком-инфраструктуры Калининградской области 2
04.01.2023 Регионы России получат миллиарды на создание технопарков 1
28.01.2019 Минпромторг и Росстандарт утвердили перспективный план стандартизации НТИ 1
22.08.2012 Павел Фомин назначен директором МТС в Воронеже 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Беспрозванных Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Центр макрорегион 64 1
Новые башни ГК 16 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14710 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 453 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 286 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 143 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8334 1
РВК - Российская венчурная компания 559 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3538 2
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 85 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 38 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 375 1
APTIKNAS - Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional - Indonesian Information and Communication Technology (ICT) Business Association 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18973 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28995 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23388 1
ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 157 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7484 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6242 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12388 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4163 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2463 1
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 26 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1142 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22069 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8863 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 557 1
Стандартизация - Standardization 2253 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1017 1
Мишустин Михаил 756 1
Повалко Александр 36 1
Ведяхин Александр 170 1
Рылов Дмитрий 53 1
Фомин Павел 50 1
Суховерхов Дмитрий 24 1
Чермашенцев Евгений 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 158923 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1418 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1595 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 482 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 653 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1637 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2158 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 905 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 874 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 601 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1377 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3273 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20482 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32087 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55235 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 109 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5322 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9737 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4783 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2991 1
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 85 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1184 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 949 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10798 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 118 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 60 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 74 1
ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского - Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского 4 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще