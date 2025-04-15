НИИМЭ и «ИнфоТеКС» отработают совместимость систем криптозащиты

АО «НИИМЭ» (входит в ГК «Элемент») и АО «ИнфоТеКС» подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках соглашения АО «НИИМЭ» планирует выпустить микросхему СКЗИ NE51IOT ver.2, адаптированную под требования инфраструктуры решения ViPNet SIES – комплекса встраиваемых СКЗИ производства «ИнфоТеКС». Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Подобная интеграция позволит сформировать вариативность предложений по защите информации для промышленного интернета вещей (IIoT) и расширить применение продукции НИИМЭ и «ИнфоТеКС». Встречная работа крипточипа ViPNet SIES Core Nano, криптомодуля ViPNet SIES Core, серверного ПО ViPNet SIES Unit и СКЗИ NE51IOT по криптографическому протоколу CRISP создаст возможность обеспечения кибербезопасности как небольших систем, так и инфраструктуры с миллионами устройств.

«Сотрудничество с НИИМЭ открывает новые возможности для применения решения ViPNet SIES. Мы расширяем номенклатуру совместимых с нашим решением крипточипов от ведущего российского производителя и даем нашим заказчикам вариативность выбора. Такое сотрудничество должно благотворно сказаться на киберустройчивости российского сегмента промышленного интернета вещей», - отметил Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора «ИнфоТеКС».

«Интерес к российским сертифицированным средствам защиты устройств промышленного интернета вещей продолжает расти. Мы ожидаем активный рост популярности таких продуктов после завершения регулирования рынка IIoT. Наше сотрудничество с одним из флагманов, компанией «ИнфоТеКС», поможет развитию сферы отечественных встраиваемых СКЗИ и будет способствовать созданию наиболее востребованных рынком решений», - сказал Александр Кравцов, генеральный директор НИИМЭ.

В состав решения ViPNet SIES входят ПАК ViPNet SIES Core - СКЗИ, обеспечивающий выполнение криптографических операций для программируемых логических контроллеров и устройств сбора и передачи данных, ПАК ViPNet SIES MC — центр управления жизненным циклом компонентов решения ViPNet SIES, позволяющий доверенным образом разворачивать решение ViPNet SIES, вводить в эксплуатацию компоненты решения и обновлять как сами компоненты решения, так и их ключевую информацию, ViPNet SIES Unit, который обеспечивает выполнение криптографических операций по запросу защищаемого устройства, безопасное хранение, использование и поддержание жизненного цикла ключевой информации, и ViPNet SIES Core Nano – СКЗИ для установки в датчики и прочие IIoT-устройства, реализованное в виде миниатюрного чипа.

Микросхема СКЗИ NE51IOT ver.1 от АО «НИИМЭ» разработана и производится в России (микросхема первого уровня, осуществляется регистрация в Минпромторге). Соответствует требованиям ФСБ России к СКЗИ по классу КС3 и предназначена для встраивания в конечные устройства, а также требованиям СКЗИ-НР в части защиты от атак инженерного проникновения и требованиям к средствам электронной подписи. Микросхема имеет сертифицированный физический датчик случайных чисел (ФДСЧ), обеспечивает хранение криптографических ключей и выполнение российских криптографических алгоритмов и может быть встроена в устройства промышленного интернета вещей, а также может использоваться в качестве корня доверия при проектировании и производстве доверенных программно-аппаратных комплексов.

CRISP (CRyptographic Industrial Security Protocol) – неинтерактивный протокол защищенной передачи данных, разработанный для применения в индустриальных системах. Утвержден в ГОСТ Р 71252–2024 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Протокол защищенного обмена для индустриальных систем». Национальный стандарт разработан компанией «ИнфоТеКС», внесен техническим комитетом по стандартизации ТК 26 «Криптографическая защита информации» и вступил в силу с 1 апреля 2024 г.