03.12.2025 «Геоскан» и РАН разработали первую отечественную односенсорную мультиспектральную SWIR-камеру для БАС 1
30.10.2023 SWIR-камера «Швабе» поможет наблюдать за экологией Земли с орбиты 1
23.09.2019 Ростех создал одну из самых легких в мире SWIR-камер 1
25.12.2018 Ростех и РЖД займутся цифровизацией железнодорожного транспорта 1
29.08.2014 Спутник WorldView-3 приступил к работе 1
20.03.2014 Digital Globe представила спутниковые снимки с разрешением 50 см 1
30.07.2013 Спецназ получит мультиспектральное зрение 1

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3303 3
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 3
Роскосмос РКС - Орион НПО - Научно-производственная организация 16 2
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 126 2
GoPro Inc 62 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1218 1
Ростех - Автоматика Концерн 1744 1
РЖД - Российские железные дороги 1999 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1406 1
U.S. Department of Defense - USSOCOM - United States Special Operations Command - Командование специальных операций ВС США 21 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 54 1
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 720 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10053 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3336 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73009 2
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 498 1
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 154 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57194 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23094 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22991 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4546 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4843 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2042 1
Infrared - IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 1050 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1724 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7085 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1765 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 248 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1185 1
Night Vision - режим ночного видения 390 1
Фотокамеры - Объектив - Lens 1404 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1968 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6002 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11185 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7196 1
Аналоговые технологии 2834 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2454 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 99 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1535 1
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 145 1
NASA Landsat 82 1
Евтушенко Олег 144 1
Сахненко Сергей 89 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53431 3
Земля - планета Солнечной системы 10653 2
Россия - РФ - Российская федерация 156582 2
Испания - Мадрид 175 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45654 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 439 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8902 3
ОПК - Мины - минирование 95 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4326 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1948 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54945 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4670 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1622 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 1
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 372 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1165 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2588 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 873 1
РАН - Российская академия наук 2011 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
