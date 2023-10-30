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SWIR-камера «Швабе» поможет наблюдать за экологией Земли с орбиты

«Всевидящая» SWIR-камера холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» начнет работу в открытом космосе, помогая следить за экологией Земли. Оборудование станет частью проекта «Дриада» и будет установлено на российском сегменте Международной космической станции (МКС). Специалисты «Швабе» приступили к тестированию камеры перед интеграцией в систему.

Испытания SWIR-камеры проводит Государственный научный центр РФ НПО «Орион» совместно с Институтом космических исследований Российской академии наук и компанией «АБ оптикс».

Проект «Дриада», начало реализации которого намечено на 2024 г., даст возможность получать информацию о состоянии углеродного баланса в атмосфере и его влиянии на экологию. При этом SWIR-камера, интегрированная в эшелле-спектрометр высокого разрешения для записи спектров поглощения в ближнем ИК-диапазоне, поможет определять индикаторы наличия парниковых газов.

Новую систему разместят на выносной платформе вне герметичного отсека космической станции. Управлять прибором космонавты смогут из зоны проведения научных экспериментов при помощи специального блока.

SWIR-камера «Швабе» способна визуализировать изображение в перспективном коротковолновом инфракрасном спектральном диапазоне 0,9–1,7 микрометра. Благодаря своим возможностям прибор хорошо работает в условиях плохой видимости.

«Изменение газового слоя атмосферы – вопрос, требующий серьезного изучения и анализа. Современная аппаратура для космического мониторинга отличается большими габаритами и весом, в то время как проект «Дриада» будет значительно легче, но по своим возможностям превзойдет аналоги. Такая концепция также может быть использована в будущих приборах мониторинга углеродного баланса из космоса», – отметил генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

Проект «Дриада» стал продолжением проекта «Русалка», который проводился на МКС в 2009-2012 гг. и решал экологические задачи. Полученный опыт позволил создать более совершенное оборудование для исследований парниковых газов.

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