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Роскосмос РКС Орион НПО Научно-производственная организация
АО «НПО «Орион» – Акционерное общество «Научно-производственная организация «Орион» (НПО «Орион», входит в холдинг «Российские космические системы») – осуществляет проектирование, создание и научно-техническое сопровождение бортовых специальных комплексов космических аппаратов и наземных специальных комплексов, систем передачи данных и специальных автоматизированных систем управления, программного обеспечения центров управления полетами космических аппаратов, пунктов управления, программно-математических комплексов баллистического обеспечения полетов космических аппаратов и серийных образцов бортовой аппаратуры.
СОБЫТИЯ
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Роскосмос и организации, системы, технологии, персоны:
|СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
|РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
|РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
|Зверев Андрей 59 4
|Евтушенко Олег 145 2
|Половинка Александр 1 1
|Патрикеев Алексей 8 1
|Фурсенко Андрей 128 1
|Ван Флотен Константин 1 1
|Плис Николай 4 1
|Изумрудов Олег 41 1
|Чепурнов Евгений 1 1
|Диденко Сергей 23 1
|Куликов Сергей 37 1
|Машевич Павел 5 1
|Бабаян Борис 15 1
|Юрьев Вадим 3 1
|Калюгин Вадим 18 1
|Ухлинов Леонид 61 1
|Минниханов Рифкат 16 1
|Заболотный Игорь 45 1
|Караулов Павел 13 1
|Клебанов Илья 23 1
|von Neumann John - фон Нейман Джон 22 1
|Воскресенский Дмитрий 4 1
|Пронин Сергей 4 1
|Долженко Валерий 1 1
|Тикунова Галина 1 1
|Ditzel David - Дицел Дэвид 5 1
|Корначев Дмитрий 4 1
|Старцев Вадим 1 1
|Таперо Константин 1 1
|Бижев Айтеч 1 1
|Баган Виталий 2 1
|Попов Сергей 169 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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