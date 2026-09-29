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Роскосмос РКС Орион НПО Научно-производственная организация

Роскосмос - РКС - Орион НПО - Научно-производственная организация

АО «НПО «Орион» – Акционерное общество «Научно-производственная организация «Орион» (НПО «Орион», входит в холдинг «Российские космические системы») – осуществляет проектирование, создание и научно-техническое сопровождение бортовых специальных комплексов космических аппаратов и наземных специальных комплексов, систем передачи данных и специальных автоматизированных систем управления, программного обеспечения центров управления полетами космических аппаратов, пунктов управления, программно-математических комплексов баллистического обеспечения полетов космических аппаратов и серийных образцов бортовой аппаратуры.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


29.09.2026 «Швабе» и МФТИ создадут технологии для нового поколения энергоэффективной микроэлектроники 1
08.08.2024 Власти закупили на 3 миллиарда электронных компонентов для оборонки 1
19.06.2024 В Университете МИСИС научат создавать технологии для «умного» города 1
30.10.2023 SWIR-камера «Швабе» поможет наблюдать за экологией Земли с орбиты 1
07.07.2023 SWIR-камеры «Швабе» помогают анализировать горную породу и сортировать мусор 3
23.09.2019 Ростех создал одну из самых легких в мире SWIR-камер 2
01.04.2019 «Швабе» начал серийное производство улучшенной SWIR-камеры 3
06.11.2018 «Всевидящая» SWIR-камера «Ростеха» раскрыла секреты антикварной живописи 1
27.03.2018 «Умные» решения «Ростеха» вызвали повышенный интерес на выставке в Амстердаме 2
21.09.2017 «Ангстрем» предлагает заменить иностранную электронику на отечественную в изделиях «Швабе» 1
09.04.2014 «Росэлектроника» к 2020 г. планирует увеличить выручку в 3 раза 1
25.02.2014 «Орион» и Tata договорились о сотрудничестве в области разработки систем обеспечения транспортной и инфраструктурной безопасности 1
28.11.2013 «Росэлектроника» инвестирует в свои компании более 219 млрд руб. 1
25.02.2013 «Ростехнологии» создают нового ИКТ-гиганта 2
14.11.2008 Запатентованы новые перспективные разработки российских ученых 1
31.03.2003 По объему венчурных инвестиций Россия отстает даже от Украины 1
27.04.2002 Наука: Высокие технологии ВПК не нужны государству? 3

Публикаций - 17, упоминаний - 26

Роскосмос и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3475 11
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 236 8
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1276 5
Ростех - Сириус НПП концерн 30 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 647 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 56 1
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева - Оптические системы и технологии 52 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 108 1
Frontstep - Фронтстеп 45 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 85 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 55 1
Интеллект-сервис 36 1
Novafora - Transmeta 196 1
Центр микроэлектроники 29 1
Ростех - Швабе - ГИПО НПО - Государственный институт прикладной оптики 8 1
Ростех - Швабе - ЗОМЗ - Загорский оптико-механический завод 4 1
Tata Power 3 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 503 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
Intel Corporation 12868 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1771 1
GoPro Inc 65 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 418 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1922 1
HP - Hewlett-Packard 3667 1
Dassault Systemes 235 1
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 160 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 15 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
Роскосмос - Техномаш НПО ФГУП имени С. А. Афанасьева 34 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1820 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Торий НПП 47 1
Яндекс.Лавка 321 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 48 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Ростех - Швабе - ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 15 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6011 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1449 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр - МАДИ - Московская административная дорожная инспекция 78 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13857 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4008 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 595 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5466 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2364 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4980 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2140 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2898 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4852 6
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 737 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26311 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11624 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10292 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23694 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22790 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2630 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1976 3
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54690 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1864 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4469 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3694 1
SED - self-encrypting drive - Самошифруемый диск 52 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3807 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1871 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 267 1
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 464 1
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1227 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 936 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3751 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2095 1
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 811 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 432 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6602 1
Стандартизация - Standardization 2352 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1114 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2939 1
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2505 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2097 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1186 1
Фотокамеры - Объектив - Lens 1442 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4025 1
Микроскоп - Microscope 350 1
Электроника - Оптоэлектроника - Optoelectronics 81 1
HetNet - Heterogenic Networks - Heterogeneous network - Гетерогенная компьютерная сеть 20 1
Ростех - Швабе - SWIR 8 2
Dassault Systemes - Catia 86 1
Роскосмос - РКС - Орион НПО - Orion-Drone - российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) 8 1
МегаФон Контроль грузов 9 1
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 1
Novafora - Transmeta TM Crusoe - Семейство x86-совместимых микропроцессоров 134 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1051 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2990 1
Apple iPhone 6 4860 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 1
Intel Itanium 649 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Зверев Андрей 59 4
Евтушенко Олег 145 2
Половинка Александр 1 1
Патрикеев Алексей 8 1
Фурсенко Андрей 128 1
Ван Флотен Константин 1 1
Плис Николай 4 1
Изумрудов Олег 41 1
Чепурнов Евгений 1 1
Диденко Сергей 23 1
Куликов Сергей 37 1
Машевич Павел 5 1
Бабаян Борис 15 1
Юрьев Вадим 3 1
Калюгин Вадим 18 1
Ухлинов Леонид 61 1
Минниханов Рифкат 16 1
Заболотный Игорь 45 1
Караулов Павел 13 1
Клебанов Илья 23 1
von Neumann John - фон Нейман Джон 22 1
Воскресенский Дмитрий 4 1
Пронин Сергей 4 1
Долженко Валерий 1 1
Тикунова Галина 1 1
Ditzel David - Дицел Дэвид 5 1
Корначев Дмитрий 4 1
Старцев Вадим 1 1
Таперо Константин 1 1
Бижев Айтеч 1 1
Баган Виталий 2 1
Попов Сергей 169 1
Россия - РФ - Российская федерация 168171 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48014 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19345 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55046 2
Европа 25020 2
Земля - планета Солнечной системы 10902 2
Индия - Bharat 5906 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5521 1
Казахстан - Республика 6108 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13866 1
Азия - Азиатский регион 5952 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3158 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4543 1
Бельгия - Королевство 1200 1
Германия - Федеративная Республика 13293 1
Италия - Итальянская Республика 4519 1
Франция - Французская Республика 8201 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14856 1
Украина 7954 1
Испания - Королевство 3848 1
Нидерланды 3768 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1441 1
Таиланд - Королевство 938 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 289 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9154 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58356 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34245 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21981 6
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 385 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6858 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18368 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4819 2
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1650 2
Английский язык 7070 2
Физика - Physics - область естествознания 2963 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6220 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4607 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2354 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2319 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1714 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2160 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3191 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 978 1
Утечка мозгов - brain drain 59 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8315 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1378 1
Список системообразующих предприятий РФ 328 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 918 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5170 1
Энергетика - Energy - Energetically 5953 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2583 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5567 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 893 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2077 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 894 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 496 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11473 1
Галлий - Gallium - химический элемент 371 1
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics - Биосенсор - Biosensor 573 1
Перовскит - минерал, титанат кальция - эмпирическая формула: CaTiO3 35 1
Информатика - computer science - informatique 1211 1
Ботаника - Растения - Plantae 1176 1
Приватизация - форма преобразования собственности 545 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2401 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2483 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8669 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 283 3
РАН - Российская академия наук 2140 2
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 25 2
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 30 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 107 1
РАН ИПТМ - Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук 9 1
Росатом - Наука и инновации АО - НИИП - Научно-исследовательский институт приборов 3 1
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 10 1
ГосНИИР - Государственный научно-исследовательский институт реставрации 2 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1257 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 470 1
РАН ФИЦ Биотехнологии - Федеральный исследовательский центр - Фундаментальные основы биотехнологии РАН РФ - Институт биоинженерии им. К.Г. Скрябина 4 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
Intertraffic - выставка транспортной инфраструктуры 2 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475774, в очереди разбора - 724713.
Создано именных указателей - 202005.
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