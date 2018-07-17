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SAP WFM SAP Workforce Management

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


17.07.2018 «ЭР-Телеком» оптимизирует бизнес-процессы с помощью SAP Workforce 2
21.04.2016 «Связной» мигрирует на SAP 1
15.06.2015 В сети «М.Видео» внедрено решение SAP Workforce Management 2
19.01.2015 Свыше одного миллиона абонентов МГТС по итогам 2014 г. подключили услуги на базе сети GPON 1
19.11.2014 МГТС внедрила единый подход управления базами данных об абонентах 1
22.10.2014 МГТС ускоряет подключение к сети GPON с помощью SAP 2
20.01.2014 МГТС ускоряет подключение абонентов к сети GPON с помощью решений SAP 1

Публикаций - 9, упоминаний - 12

SAP WFM и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5589 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1617 4
Evola - Эвола 32 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15656 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
Novardis - Новардис Консалтинг 68 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 2
ClickSoftware Technologies 12 1
Ciber - Сайбер 33 1
Telecom Austria 9 1
Простор Телеком - Prostor Telecom - Квантум ЗАО 31 1
Altice Europe - Altice Portugal - Portugal Telecom - PT Comunicacoes 54 1
Ростелеком 10904 1
МегаФон 10677 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1753 1
9545 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2142 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1432 1
SAP CIS - САП СНГ 867 1
Vodafone Group 1411 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 218 1
Галактика - Корпорация 1542 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1133 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 67 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 71 1
МегаФон Ритейл 85 1
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA 44 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 8 1
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 222 1
BCE - Bell Canada Enterprises - Bell Canada International 51 1
iiko - айко 61 1
WorkDay 33 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2923 3
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Связной ГК 1400 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Северсталь ПАО - Severstal 622 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2405 1
Роснефть НК - нефтяная компания 560 1
Газпром нефть 720 1
Евросеть 1421 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 454 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 130 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
UFG Private Equity 39 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Мосгоргеотрест ГУП - МГГТ - Московский городской трест геолого-геодезических и картографических работ ГБУ 11 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1436 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4939 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2842 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
Правительство Москвы - Малый бизнес Москвы ГБУ - МБМ ГБУ 63 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35970 6
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 1025 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64660 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2258 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8679 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10155 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3351 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22829 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14728 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18036 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9779 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25427 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12779 2
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Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 1
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Triple Play - triple-play - высокоскоростной доступ в интернет, кабельное телевидение и телефонная связь по одному кабелю 103 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16075 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11487 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7370 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9648 1
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 428 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 1041 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3671 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 1004 1
HRM - Расчет отпуска 852 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13438 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5255 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2291 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1661 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4852 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1193 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13043 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4164 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12812 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7828 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12159 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28151 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26002 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3789 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 2
ClickSoftware Workforce Management 2 1
SAP Mobile Platform - SAP MEAP SUP - SAP Mobile Enterprise Application Platform Sybase Unwired Platform 11 1
SAP NetWeaver BPM - SAP NetWeaver Business Process Management 6 1
Google Android 15194 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 759 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 177 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 943 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 696 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 1
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 1
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 1
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 75 1
SAP GRC - SAP Governance, Risk and Compliance - SAP GRC Fraud Management - SAP GRC Access Control - SAP GRC Policy Survey - SAP GRC Audit Management 20 1
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions - SAP Global Mobility Solutions 33 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - ATS Potok.io - Поток Оценка 360 - Поток Рекрутмент - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 71 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 7 1
Abbyy Compreno 21 1
Малов Дмитрий 13 1
Ратников Виктор 21 1
Канаев Евгений 7 1
Беркела Андрей 1 1
Демкин Анатолий 4 1
Наталевич Владимир 4 1
Петунин Алексей 58 1
Растопшин Павел 53 1
Шеходанов Дмитрий 9 1
Пономарева Ксения 7 1
Третьякова Мария 6 1
Ройтенберг Марк 16 1
Юртаев Герман 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 165320 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47429 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54603 1
Европа 24923 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19456 1
Германия - Федеративная Республика 13182 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14789 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 1
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 175 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12255 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27148 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3456 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57409 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8188 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2742 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3841 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53208 1
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Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3018 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4415 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7753 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5729 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 941 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1761 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 704 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10267 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21515 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6998 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6067 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3558 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 373 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6555 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15957 1
TAdviser - Центр выбора технологий 465 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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