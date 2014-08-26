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Простор Телеком Prostor Telecom Квантум ЗАО

Простор Телеком - Prostor Telecom - Квантум ЗАО

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.08.2014 «Манго Телеком» открыл представительство в Красноярске 1
17.02.2014 «Инфинет» подвел итоги по реализованным проектам в 2013 г. и обозначил планы на 2014 г. 1
28.03.2012 У кого государство отобрало частоты. СПИСОК 1
18.11.2008 «Простор Телеком» открыл филиал в Волгограде 1
16.10.2008 Wi-Fi нужен только Москве? 1
01.08.2008 Организован доступ к Wi-Fi Prostor с помощью SMS 1
01.07.2008 ФАС «раскулачит» телеком-гигантов 1
16.06.2008 МТТ и «Дальсвязь» реализовали Wi-Fi-роуминг для абонентов Дальнего Востока 1
26.05.2008 Интернет-рынок Петербурга: разгорается маркетинговая война 3
15.05.2008 «Простор Телеком» откроет филиал в Архангельске 2
17.03.2008 На АЗС начали заправлять интернетом 2
14.03.2008 Корпоративная связь: «карманные» операторы не спешат продаваться 1
12.03.2008 «Петерстар» стал малиновым 2
18.02.2008 Питерский WiMAX получился медленным и дорогим 1
19.12.2007 IPTV наконец-то стартовало в Петербурге 1
17.12.2007 «Простор телеком» открыл 7 филиалов в регионах 3
05.12.2007 Крупнейшего строителя линий связи купили неизвестные 1
28.11.2007 Россию накрывает гигантская Wi-Fi-сеть 3
26.11.2007 WLAN-роуминг доступен в национальном масштабе 2
19.11.2007 Питерский WiMax застрял перед административным барьером 2
14.11.2007 «Вестколл» вложит $55 млн в 100 тысяч абонентов 1
29.10.2007 Wi-Fi в Питере будет бесплатным и безлимитным 1
11.10.2007 «Простор телеком» расширяет сеть хот-спотов 2
07.08.2007 «Простор-телеком» запустил IPTV в Петербурге 1
20.07.2007 Как "Мегафон" завоевал чиновников? 1
19.07.2007 «Ростелеком» развивает сотрудничество с провайдерами на Северо-Западе 3
28.03.2007 Телекоммуникационная компания «Квантум» откроет новые филиалы в регионах 2
27.03.2007 Оборот «Квантума» составил $15 млн 1
02.02.2007 Домашние сети: вандализм, черный PR и бои без правил 1
15.12.2006 "Квантум" представил новое решение для хот-спотов 1

Публикаций - 31, упоминаний - 46

Простор Телеком и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 9
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 5
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 5
ВестКолл - WestCall 90 5
Ниеншанц Хоум 54 5
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 4
МегаФон 10742 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
Ниеншанц 124 3
Питерская группа связистов 441 3
Элтел Нетворкс 57 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Интерзэт - Interzet 23 2
Unet - Юнет Коммуникейшн 4 2
Ростелеком 10948 2
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 2
МТС - МТТ Старт Телеком 83 2
Дженерал ДейтаКомм 7 1
Смарт Телеком - ГлобалТелеФорт - Плаза-Телеком - VMB-Сервис 10 1
Татэнерго - ТатАИСэнерго - Татарстан Автоматизация и Связь Энерго 12 1
Т2 - Т2 Мобайл - Санкт-Петербург Телеком 38 1
Pin Group - Пин групп - Райнет - Антхилл - Курорт-Телеком 11 1
Ростелеком - РТКомм.РУ - AltegroSky - Рэйс Телеком - SPIN - 25 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Линия 1 17 1
Новые коммуникации 1 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 1
Lenovo Motorola 3566 1
Такском - Taxcom 256 1
МегаФон Ритейл 85 1
Анлим-ИТ 2 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Стрела - Стрела Телеком 8 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Russia Partners - Раша Партнерс 33 2
ЕВРАЗ - КГОК - Качканарский горно-обогатительный комбинат 14 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Жилкомсервис 8 1
Связной ГК 1401 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
UFG Private Equity 39 1
АФК Система ПАО - BN Group - Бизнес-Недвижимость - Сокольский ДОК 14 1
Miele - Миле 139 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 71 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 1
Орехово-Зуевская Электросеть 1 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 973 8
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 8
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 8
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 3
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 3
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 3
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 379 2
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 129 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 545 1
Оповещение и уведомление - Notification 5945 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 374 1
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 460 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 533 1
Мобильная связь - Короткий номер 399 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Motorola - NextNet Expedience 4 1
InfiNet - InfiMAN 8 1
InfiNet - InfiMONITOR 1 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 151 1
Apple iPhone 6 4861 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Телемир 7 1
SAP WFM - SAP Workforce Management 10 1
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 1
ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 33 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Брюквин Юрий 300 8
Кусков Денис 221 7
Вышегородский Андрей 5 5
Новиков Дмитрий 41 4
Гаврилов Игорь 6 4
Бобов Игорь 6 3
Королева Юлия 3 2
Попов Олег 57 2
Лебедев Олег 16 2
Васюков Григорий 14 2
Тихонова Виктория 14 2
Стрельцов Валерий 11 2
Кочетков Вячеслав 7 2
Кознева Надежда 1 1
Лазарева Мария 4 1
Башилов Леонид 1 1
Высоцкий Юрий 2 1
Хомяков Евгений 1 1
Скляревский Владимир 2 1
Изотов Денис 1 1
Кулибанова Виктория 3 1
Агафонов Константин 2 1
Симакина Анастасия 4 1
Артемов Владимир 1 1
Фрейдкин Алексей 1 1
Фрейдкин Александр 3 1
Полещикова Елена 2 1
Рейман Леонид 1065 1
Иванов Олег 153 1
Петров Дмитрий 79 1
Кузнецов Андрей 115 1
Пехтерев Сергей 56 1
Сергеев Алексей 46 1
Кочетков Владислав 248 1
Крылов Александр 13 1
Сергеев Михаил 115 1
Гусев Игорь 19 1
Житинский Сергей 15 1
Кравчук Илья 16 1
Зайцева Анна 70 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 19
Россия - РФ - Российская федерация 166168 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 121 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Европа 24964 2
Швеция - Королевство 3782 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 2
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Выборгский район 114 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Невский район 44 1
Россия - ДФО - Амурская область - Тындинский район - Тында 54 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Сингапур - Республика 1953 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 1
Ближний Восток 3154 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 5
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 3
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 530 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 2
Аренда 2687 2
Металлы - Медь - Copper 862 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 1
Федеральный закон 94-ФЗ - О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд 256 1
Пищевая промышленность - Фастфуд 65 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 157 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 148 1
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ТелеМедиум 10 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
РБК Daily 91 1
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 55 1
Рустелеком ТК 305 8
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
IDC - International Data Corporation 4975 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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