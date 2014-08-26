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Простор Телеком Prostor Telecom Квантум ЗАО
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 31, упоминаний - 46
Простор Телеком и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
|Брюквин Юрий 300 8
|Кусков Денис 221 7
|Вышегородский Андрей 5 5
|Новиков Дмитрий 41 4
|Гаврилов Игорь 6 4
|Бобов Игорь 6 3
|Королева Юлия 3 2
|Попов Олег 57 2
|Лебедев Олег 16 2
|Васюков Григорий 14 2
|Тихонова Виктория 14 2
|Стрельцов Валерий 11 2
|Кочетков Вячеслав 7 2
|Кознева Надежда 1 1
|Лазарева Мария 4 1
|Башилов Леонид 1 1
|Высоцкий Юрий 2 1
|Хомяков Евгений 1 1
|Скляревский Владимир 2 1
|Изотов Денис 1 1
|Кулибанова Виктория 3 1
|Агафонов Константин 2 1
|Симакина Анастасия 4 1
|Артемов Владимир 1 1
|Фрейдкин Алексей 1 1
|Фрейдкин Александр 3 1
|Полещикова Елена 2 1
|Рейман Леонид 1065 1
|Иванов Олег 153 1
|Петров Дмитрий 79 1
|Кузнецов Андрей 115 1
|Пехтерев Сергей 56 1
|Сергеев Алексей 46 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Крылов Александр 13 1
|Сергеев Михаил 115 1
|Гусев Игорь 19 1
|Житинский Сергей 15 1
|Кравчук Илья 16 1
|Зайцева Анна 70 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.