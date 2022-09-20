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SAP NetWeaver BPM SAP NetWeaver Business Process Management
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 5, упоминаний - 9
SAP NetWeaver BPM и организации, системы, технологии, персоны:
|SAP SE 5587 2
|Diasoft - Диасофт 1128 2
|Evola - Эвола 31 2
|Oracle Siebel Systems 519 1
|Temenos AG 26 1
|LexisNexis 13 1
|Oracle Corporation 7063 1
|SAS Institute 1079 1
|EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 427 1
|Terrasoft - Террасофт 206 1
|Salesforce - Tableau Software 121 1
|Experian 83 1
|Camunda - Camunda Services GmbH 47 1
|Маркелов Никита 14 1
|Наталевич Владимир 4 1
|Пищулин Василий 1 1
|Глазков Александр 151 1
|Bloomberg 1615 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6079 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1131 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727832.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727832.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.