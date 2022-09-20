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SAP NetWeaver BPM SAP NetWeaver Business Process Management

СОБЫТИЯ

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Импортонезависимость и цифровая трансформация: развиваем бизнес в непростых условиях 1
20.09.2022 «Диасофт» представил платформу для цифровизации бизнес-процессов на замену западным аналогам 1
24.10.2012 «Эвола» автоматизировала планирование и согласование отпусков в «М.Видео» на базе SAP BPM 3
19.09.2011 «Эвола» автоматизировала процесс открытия магазинов «М.Видео» на базе SAP BPM 3

Публикаций - 5, упоминаний - 9

SAP NetWeaver BPM и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5587 2
Diasoft - Диасофт 1128 2
Evola - Эвола 31 2
Oracle Siebel Systems 519 1
Temenos AG 26 1
LexisNexis 13 1
Oracle Corporation 7063 1
SAS Institute 1079 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 427 1
Terrasoft - Террасофт 206 1
Salesforce - Tableau Software 121 1
Experian 83 1
Camunda - Camunda Services GmbH 47 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2917 2
Cbonds Group - Сбондс.Ру 11 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 354 1
Россети Ленэнерго 1698 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 57 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5602 1
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Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 316 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 615 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6402 1
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Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2141 1
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Oracle BPM - Oracle Business Process Management - Oracle BPA - Business Process Analysis Suite 30 2
Pega BPM 11 2
Terrasoft Creatio 107 2
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 455 2
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Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1783 1
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SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 943 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27114 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53160 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6550 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7488 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6617 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6526 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2556 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 276 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 124 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3448 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7038 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 186 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 455 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6477 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 167 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57338 1
Bloomberg 1615 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6079 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1131 1
Gartner - Гартнер 3653 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 17 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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