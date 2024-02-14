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БИАТЕХ БИА. УдобнаяСмена

«БИА.УдобнаяСмена» - инструмент для оперативной комплектации рабочих смен и управления плановой нагрузкой сотрудников 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


14.02.2024 BIA Technologies выпустила мобильное приложение для продукта «БИА. УдобнаяСмена» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

БИАТЕХ и организации, системы, технологии, персоны:

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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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