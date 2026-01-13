Разделы

БИАТЕХ PerfDog


PerfDog предназначен для организаций, работающих как с типовыми, так и с самописными, и нетиповыми конфигурациями -систем. Сервис поможет выявить проблемы с производительностью, предотвратить сбои и обеспечить стабильность работы, что значимо для спектра предприятий.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


13.01.2026 «Биатех» в 2025 году: инновационные цифровые решения для бизнеса, итоги и обновление бренда 1
23.05.2025 Решение BIA Technologies для диагностики высоконагруженных 1С-систем PerfDog вошло в реестр отечественного ПО 1
24.03.2025 BIA Technologies: будущее диагностики систем «1С» за искусственным интеллектом 1
06.03.2025 Консолидация работы с данными и гибкая фильтрация: BIA Technologies обновила инструмент диагностики высоконагруженных 1С-систем PerfDog 1
28.12.2023 Пять новых ИТ-продуктов, попадание в топ крупнейших компаний отрасли и сотрудничество с Тимирязевской академией: BIA Technologies подвела итоги года 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

БИАТЕХ и организации, системы, технологии, персоны:

9046 4
БИАТЕХ - BIA Technologies - БиАйЭй Технолоджиз 70 3
SmartAgro - СмартАгро 5 1
Агропродмаш 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12928 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73514 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21806 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18390 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1372 1
Офисные приложения - Табличный редактор - Tabular editor 109 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2865 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57450 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10133 1
БИАТЕХ - БИА. APS 2 1
1С:ERP Управление предприятием 723 1
Безрукин Григорий 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 157587 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15189 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10364 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8540 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 597 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1685 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5885 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3759 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 24 1
